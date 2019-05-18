التبادل التجاري مع الخارج: انخفاض الصادرات التونسية ب7ر2% والواردات بـ2%

Samedi 18 Mai 2019



وات

- سجل التبادل التجاري مع الخارج بالأسعار القارة، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2019، انخفاضا على مستوى الصادرات بنسبة 7ر2 بالمائة وعلى مستوى الواردات بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018، وفق معطيات المعهد الوطني للاحصاء.أما على مستوى الأسعار، فقد شهدت المواد المصدرة والمواد الموردة زيادة بنسب متتالية بنحو 7ر19 بالمائة و1ر21 بالمائة.وشهدت أسعار مواد الطاقة زيادة على مستوى الصادرات بنسبة 8ر18 بالمائة وعلى مستوى الواردات بنسبة 26 بالمائة خلال نفس الفترة. ، في حين ارتفعت، في المقابل، واردات الطاقة بنسبة 8ر9 بالمائة.وسجلت الأسعار، دون احتساب مواد الطاقة، ارتفاعا بنسبة 8ر19 بالمائة على مستوى الصادرات و4ر20 بالمائة على مستوى الواردات، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.وانخفض حجم الصادرات، موفى أفريل 2019، بالنسبة لقطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 7ر2 بالمائة والصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 8ر1 بالمائة والفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 9ر18 بالمائة. في حين، ارتفعت صادرات الطاقة بنسبة 2ر5 بالمائة وصادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 2ر33 بالمائة.أما على مستوى الواردات، تقلص حجم واردات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 7ر25 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 5ر2 بالمائة وقطاع الصناعات الميكيانيكية والالكترونية بنسبة 3ر5 بالمائة.وبلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019، ما قيمته 3ر15776 مليون دينارا عند التصدير و1ر22113 مليون دينارا عند التوريد، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 5ر16 بالمائة على مستوى الصادرات و7ر18 بالمائة على مستوى الواردات وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من 2018.