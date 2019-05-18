أريانة: رئيس بلدية رواد يؤكد وجود مخطط لإضعاف منظومة الحكم المحلي

Samedi 18 Mai 2019



وات

- أكد رئيس بلدية رواد من ولاية أريانة، عدنان بوعصيدة، اليوم السبت، وجود مخطط لضرب استقرار المجالس البلدية وإضعاف منظومة الحكم المحلي من قبل بعض الاطراف الحكومية والسياسية، داعيا المواطن في مختلف المناطق البلدية الى الدفاع عن مكسب البلديات المنتخبة ودعم قدراتها لضمان حد ادنى من الخدمات والارتقاء بالمدن والاحياء بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، على حد تعبيره.وأضاف بوعصيدة، خلال جلسة استثنائية للمجلس البلدي برواد انعقدت بالقطب التكنولوجي بالغزالة انه "لا سبيل لاعادة البلدية الى بيت الطاعة، فقد اصبحت بعد الانتخابات هيكلا مستقلا يستمد شرعيته من المواطن الذي انتخب مجلسها واختار من يمثله لتحقيق طموحاته في العيش الكريم وفي مدينة يطيب فيها العيش".واستعرض بوعصيدة بالمناسبة الاشكاليات التي تعترض المجلس البلدي برواد جراء نقص الموارد المادية والبشرية و"تعنت" هياكل الدولة والمتدخلين العمومين في تنفيذ قرارات المجلس البلدي في دعم ميزانية المخطط الاستثمار البلدي والايفاء بتعهداتها في صيانة الطرقات بعد حفرها لمد الشبكات على غرار ما هو حاصل مع مؤسسات مثل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه او الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنطقتي برج الطويل وحي شاكر.واتّهم بوعصيدة في جانب آخر وزارة الشؤون المحلية والبيئة بتحويل اعتمادات مرصودة لصيانة المسلخ البلدي برواد منذ أكثر من 3 سنوات والمقدرة بنحو مليونين و850 الف دينار الى بلديات أخرى، فضلا عن عدم تعاونها لايجاد حلول لمسالة الحدود الترابية بين بلديتي رواد والمرسى.هذا وتم بالمناسبة استعراض اولويات العمل البلدي برواد على مستوى تنفيذ المشاريع التي من بينها انجاز ملعب لكرة القدم بالبرراجة والسوق الاسبوعية المشتركة بين بلديات اريانة وسكرة ورواد، وتهيئة مفترق سيدي عمر والسوق الموجودة به، وانجاز منتزه بسيدي عمر ايضا على مساحة 60 هك، الى جانب تهيئة منطقة صناعية وفضّ اشكاليات النقل بالمنطقة البلدية.كما تم تحديد نحو 5 ملايين و738 الف دينار لانجاز مشاريع البنية التحتية الجديدة لسنة 2019 واقتناء بعض التجهيزات لتعزيز العمل البلدي بالمنطقة.