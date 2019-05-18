دورة تكوينية في مجال استخراج الزيوت الروحية من 10 الى 12 جوان 2019

Samedi 18 Mai 2019
وات - تنظم مؤسسة "فلاحتنا" دورة تكوينية في مجال استخراج الزيوت الروحية والنباتية وصنع مستحضرات التجميل من 10 الى 12 جوان 2019 بتونس.
ويؤمن التكوين في هذه الدورة النظرية والتطبيقية، مهندس خبير مختص في المجال، وفق معطيات نشرتها المؤسسة على موقعها الالكتروني.
وأوضحت المؤسسة انها ستتولى توفير جميع المعدات والمواد الاولية والوسائل الضرورية للتكوين.
وسيتم منح شهادة معتمدة من الدولة لجميع المشاركين في التدريب.
يذكر ان تونس تعد حوالي 2162 نبتة راقية مقابل 35 الف صنف في العالم.
وتساهم النباتات الطبية والعطرية بنسبة 1 بالمائة من قيمة الصادرات الغذائية وتوفر حوالي 260 الف يوم عمل سنويا.
وتقدر مساحات النباتات الطبية والعطرية التلقائية الغابية في تونس بحوالي 409 آلاف هكتار (هك) مقابل 4550 هك من انواع النباتات المزروعة (20 نبتة) منها 1396هك نباتات طبية و3154 هك نباتات عطرية، ورغم ذلك فان تونس مازالت تستورد الزيوت الروحية رغم احتلالها المرتبة 32 عالميا في مجال تصدير الزيوت النباتية.
يشار الى ان "فلاحتنا" هي بوابة الكترونية فلاحية وتقوم بالدراسات والاستشارات والتدريب والتكوين في المجال الفلاحي.
ويؤمن التكوين في هذه الدورة النظرية والتطبيقية، مهندس خبير مختص في المجال، وفق معطيات نشرتها المؤسسة على موقعها الالكتروني.
وأوضحت المؤسسة انها ستتولى توفير جميع المعدات والمواد الاولية والوسائل الضرورية للتكوين.
وسيتم منح شهادة معتمدة من الدولة لجميع المشاركين في التدريب.
يذكر ان تونس تعد حوالي 2162 نبتة راقية مقابل 35 الف صنف في العالم.
وتساهم النباتات الطبية والعطرية بنسبة 1 بالمائة من قيمة الصادرات الغذائية وتوفر حوالي 260 الف يوم عمل سنويا.
وتقدر مساحات النباتات الطبية والعطرية التلقائية الغابية في تونس بحوالي 409 آلاف هكتار (هك) مقابل 4550 هك من انواع النباتات المزروعة (20 نبتة) منها 1396هك نباتات طبية و3154 هك نباتات عطرية، ورغم ذلك فان تونس مازالت تستورد الزيوت الروحية رغم احتلالها المرتبة 32 عالميا في مجال تصدير الزيوت النباتية.
يشار الى ان "فلاحتنا" هي بوابة الكترونية فلاحية وتقوم بالدراسات والاستشارات والتدريب والتكوين في المجال الفلاحي.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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