Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - 7ayati intaa  

دورة تكوينية في مجال استخراج الزيوت الروحية من 10 الى 12 جوان 2019

Samedi 18 Mai 2019

Samedi 18 Mai 2019
وات - تنظم مؤسسة "فلاحتنا" دورة تكوينية في مجال استخراج الزيوت الروحية والنباتية وصنع مستحضرات التجميل من 10 الى 12 جوان 2019 بتونس.
ويؤمن التكوين في هذه الدورة النظرية والتطبيقية، مهندس خبير مختص في المجال، وفق معطيات نشرتها المؤسسة على موقعها الالكتروني.
وأوضحت المؤسسة انها ستتولى توفير جميع المعدات والمواد الاولية والوسائل الضرورية للتكوين.
وسيتم منح شهادة معتمدة من الدولة لجميع المشاركين في التدريب.


يذكر ان تونس تعد حوالي 2162 نبتة راقية مقابل 35 الف صنف في العالم.
وتساهم النباتات الطبية والعطرية بنسبة 1 بالمائة من قيمة الصادرات الغذائية وتوفر حوالي 260 الف يوم عمل سنويا.

وتقدر مساحات النباتات الطبية والعطرية التلقائية الغابية في تونس بحوالي 409 آلاف هكتار (هك) مقابل 4550 هك من انواع النباتات المزروعة (20 نبتة) منها 1396هك نباتات طبية و3154 هك نباتات عطرية، ورغم ذلك فان تونس مازالت تستورد الزيوت الروحية رغم احتلالها المرتبة 32 عالميا في مجال تصدير الزيوت النباتية.
يشار الى ان "فلاحتنا" هي بوابة الكترونية فلاحية وتقوم بالدراسات والاستشارات والتدريب والتكوين في المجال الفلاحي.

  
  
     
  
cadre-1cd7eb965cc452673f979e173540d25a-2019-05-18 19:06:22






0 de 0 commentaires pour l'article 182531



En continu

السبت 18 ماي 2019 | 13 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:24 16:05 12:23 05:09 03:23
19°
 19° % 59 :الرطــوبة
تونــس 17°
6.2 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
19°-1722°-1524°-1527°-1721°-14
  • Avoirs en devises
    13350,3

  • (17 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34392 DT        1$ =2,98285 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mai)   842,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558206435|182531 835|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires