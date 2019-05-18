إدارة السجون منزعجة من 'المايسترو'

Samedi 18 Mai 2019
باب نات - أكّد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للسجون والاصلاح سفيان مزغيش إن مسلسل المايسترو لا يعكس الواقع في الاصلاحية بل هو يتضمن اساءة لصورة الاصلاحية في تونس.
وأشار سفيان مزغيش في مداخلة على راديو ماد أن مراكز الاصلاح في تونس مغايرة تماما للصورة التى تم تقديمها في مسلسل المايسترو.
وأشار على سبيل المثال إلى أنه وخلافا لما أظهره المسلسل فإن الأعوان لا يستعملون الماتراك فضلا عن أن المسلسل يتحدّث عن سيلون في الاصلاحية وهذا غير صحيح حسب تصريحه.
كما أكّد سفيان مزغيش أن التعامل مع الأطفال في الاصلاحيات في تونس لا يشبه ما تضمّنه المسلسل وقال "أحنا الصغيرات نهزوهم مثلا يتفرجو في الدربي".
وبخصوص الأنشطة الفنية والثقافية أكّد مزغيش أن الموسيقي في السجون ليس بالأمر الجديد وقال "الموسيقي موجودة في الاصلاحية منذ التسعينات وهذا العام شاركت الادارة العامة للسجون والاصلاح في أيام قرطاج المسرحية بمسرحية للأطفال الجانحين".
واعتبر مزغيش أن الأعمال الدرامية بصفة عامة لم تقدّم رسالة ايجابية بل تدفع للتعاطف مع الباندي والخارج عن القانون بصفة عامة وفق تعبيره.
'المايسترو'
ومسلسل 'المايسترو' يجمع بين الدراما وعالم الموسيقى، تدور أحداثه حول مشاكل الأطفال الأحداث حيث يصور مآسي وأحلام هؤلاء الأطفال الذين تلقي بهم الحياة كضحايا أو مذنبين في مراكز إصلاح الجانحين ليكبروا بين قضبان السجون....
ﺇﺧﺮاﺝ: الأسعد الوسلاتي (مخرج)
ﺗﺄﻟﻴﻒ: الأسعد الوسلاتي (فكرة) عماد الدين الحكيم (سيناريو وحوار)
طاقم العمل: فتحي الهداوي أحمد الحفيان درة وجيهة الجندوبي محمد صادق الطرابلسي محمد سعيد التونسي
وأشار سفيان مزغيش في مداخلة على راديو ماد أن مراكز الاصلاح في تونس مغايرة تماما للصورة التى تم تقديمها في مسلسل المايسترو.
وأشار على سبيل المثال إلى أنه وخلافا لما أظهره المسلسل فإن الأعوان لا يستعملون الماتراك فضلا عن أن المسلسل يتحدّث عن سيلون في الاصلاحية وهذا غير صحيح حسب تصريحه.
كما أكّد سفيان مزغيش أن التعامل مع الأطفال في الاصلاحيات في تونس لا يشبه ما تضمّنه المسلسل وقال "أحنا الصغيرات نهزوهم مثلا يتفرجو في الدربي".
وبخصوص الأنشطة الفنية والثقافية أكّد مزغيش أن الموسيقي في السجون ليس بالأمر الجديد وقال "الموسيقي موجودة في الاصلاحية منذ التسعينات وهذا العام شاركت الادارة العامة للسجون والاصلاح في أيام قرطاج المسرحية بمسرحية للأطفال الجانحين".
واعتبر مزغيش أن الأعمال الدرامية بصفة عامة لم تقدّم رسالة ايجابية بل تدفع للتعاطف مع الباندي والخارج عن القانون بصفة عامة وفق تعبيره.
'المايسترو'
ومسلسل 'المايسترو' يجمع بين الدراما وعالم الموسيقى، تدور أحداثه حول مشاكل الأطفال الأحداث حيث يصور مآسي وأحلام هؤلاء الأطفال الذين تلقي بهم الحياة كضحايا أو مذنبين في مراكز إصلاح الجانحين ليكبروا بين قضبان السجون....
ﺇﺧﺮاﺝ: الأسعد الوسلاتي (مخرج)
ﺗﺄﻟﻴﻒ: الأسعد الوسلاتي (فكرة) عماد الدين الحكيم (سيناريو وحوار)
طاقم العمل: فتحي الهداوي أحمد الحفيان درة وجيهة الجندوبي محمد صادق الطرابلسي محمد سعيد التونسي
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