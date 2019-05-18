وزيرة المرأة: تم تسجيل اكثر من 40 الف قضية عنف ضد المرأة والأطفال من فيفري والى ديسمبر 2018

Samedi 18 Mai 2019



باب نات

- أشرفت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن مساء الجمعة 17 ماي 2019 بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة(الكريديف)، على مسامرة حوارية حول "المساواة في الأجور بين الجنسين ووصول المرأة إلى مناصب صنع القرار" التي نظمها القطب التونسي للمواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان.وأبرزت بالمناسبة الجهود الوطنية المبذولة سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المؤسساتي من أجل تعزيز حضور المرأة في الحياة العامة وفي مواقع القرار، مشيرة إلى إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين، وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.وشددت في هذا السياق على ضرورة تجميع كل الاطراف الفاعلة في توجيه السياسات والميزانيات نحو تحقيق هدف القضاء على كل أشكال التمييز والاقصاء المبني على النوع الاجتماعي ضمانا لمشاركة فاعلة للمرأة في البناء التنموي.ومن ناحية اخرى .اشارت الوزيرة انه تم تسجيل اكثر من 40 الف قضية عنف ضد المرأة والأطفال خلال الفترة من فيفري 2018، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ، والى غاية ديسمبر 2018، مضيفةانه تم تلقي اكثر من 6500 مكالمة على الخط الأخضر، وتعهدت المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة ب 1600 مراة ضحية عنف على مستوى 24 ولاية، بمعدل 6 حالات يوميا 62 بالمائة منهن تعرضن للعنف المادي، و5 بالمائة تعرضن للعنف الجنسي