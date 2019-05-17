قناة نسمة تعلن أنها أودعت لدى الهايكا ملفا قانونيا يثبت تغيير الشكل القانوني للشركة

Vendredi 17 Mai 2019



باب نات

- أعلنت تعلن الشركة المشغلة لقناة نسمة التلفزية "نسمة برودكاست" في بلاغ تلقت باب تات نسخة منه, أنه في الوقت الذي كان البعض يتنقل من وسيلة إعلامية إلى أخرى تماديا في تشويه الحقيقة وتظليل الرأي العام، كانت الشركة قد أودعت لدى الهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري بتاريخ الأربعاء الموافق 15 ماي 2019 ملفا قانونيا مكتمل الشروط يثبت تغيير الشكل القانوني للشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى خفيّة الاسم وفقا لما طلبته الهايكا.كما أودعت الشركةوفق نفس البلاغ نسخة من نفس الملف لدى السجل الوطني للمؤسسات لتعديل شكلها القانوني في السجل التجاري.