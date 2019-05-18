وزير السياحة: استعدادات حثيثة لتنظيم الزيارة السنوية لمعبد الغريبة بجربة

Samedi 18 Mai 2019



وات

- أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، الجمعة، ان الاستعدادات الحثيثة لتنظيم الزيارة السنوية لمعبد الغريبة (يومي 22 و23 ماي 2019) وخاصة على المستوى الأمني من خلال وضع تعزيزات هامة وسط الأحياء ومداخل الجزيرة والمنطقة السياحية.واعتبر الوزير، خلال زيارة اداها الى جربة، ان هذا الموسم لزيارة الغريبة سيشهد توافد شخصيات مرموقة من مختلف بلدان العالم ووفود إعلامية مما سيزيد من اشعاع الجزيرة باعتبارها أرضا للتسامح والسلام.وأشار روني، خلال الزيارة التي اطلع خلالها على وضعية الأسواق بجربة، الى ان الموسم السياحي واعد متوقعا أن يتم استقطاب أكثر من 9 ملايين سائح هذا الموسم.وتعرّف الوزير، بالمناسبة، على الاشكاليات التي يواجهها تجار الصناعات التقليدية والمتعلقة أساسا بتوجيه الحريف او السائح لبعض المحلات أثناء تنقله داخل الأسواق مما أدى الى خلق حالة من التذمر لدى التجار.وأوضح أن هذه الظاهرة المتفشية تعد سلوكا مرفوضا وعادة دخيلة تمنع تنقل السائح بحرية بين المحلات وتساهم في تسليط ضغوطات على اختياراته داعيا الى ضرورة الابتعاد عن التوجيه السلبي للسائح لفائدة القطاع.يذكر ان تجار الصناعات التقليدية بجربة سينظمون اضرابا قطاعيا يومي 21 و22 ماي احتجاجا على ممارسات وكالات الأسفار في توجيه الحريف نحو محلات دون غيرها ما أضر بعدد من التجار وخلق حالة من الاستياء والتذمر في صفوفهم.