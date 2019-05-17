إعادة فتح ملعب الصولجان بطبرقة

Vendredi 17 Mai 2019



باب نات

- في إطار مرافقة رئيس الحكومة إلى ولاية جندوية يوم الخميس 16 ماي، أدى روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية زيارة إلى مدينة طبرقة رفقة هشام بن أحمد وزير النقل أين أشرف على إعادة فتح ملعب الصولجان بعد أن شهد تحسينات جوهرية مما سيجعله يصنف ضمن أحسن وأرقى ملاعب الصولجان ذو مواصفات عالمية.ووفق بلاغ لوزارة السياحة سيمكن هذا الفضاء الرياضي السياحي من إثراء وتنويع المنتوج السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للوجهة السياحية طبرقة وعين دراهم وسيساهم في إستقطاب وجلب عدد أكبر من السياح والمولعين بهذه الرياضة خاصة ذوي المقدرة الشرائية العالية والقيمة الإنفاقية الهامة كما سيكون عنصرا مؤثرا في تنشيط مطار طبرقة عين دراهم الدولي في الفترة القادمة .