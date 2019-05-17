الطبوبي: اتحاد الشغل سيعرض في بداية جوان القادم برنامجه الاقتصادي والاجتماعي على التونسيين عبر منصة الكترونية

Vendredi 17 Mai 2019



وات

- أعلن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة بالحمامات ان الاتحاد سيعرض برنامجه الاقتصادي والاجتماعي على منصة الكترونية في بداية جوان القادم، مبينا ان هذا البرنامج الذي سيعرض على التونسيين سيحدد الاولويات التي يدافع عنها الاتحاد وخياراته وسيكون الارضية للتقاطعات الممكنة.وقال الطبوبي في تصريح اعلامي على هامش افتتاح المؤتمر العادي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية انه "من غير المعقول ان يتم التغافل عن الوضع الاقتصادي خاصة بعد ان سجلت الثلاثية الاولى لهذه السنة تراجعا في نسبة النمو ومقابل التركيز كليا على الانتخابات".ولاحظ بخصوص الحديث عن "شح السيولة " ان الاكتفاء بالتشخيص وارجاع الصعوبات الاقتصادية والمالية الى الاقتصاد الموازي والتهريب لا يمثل حلا بالنسبة لتونس التي قال انها "في حاجة الى حلول حقيقية ومن بينها ايجاد الصيغ لاستقطاب الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم".واعتبر ان اتهام الاتحاد والاضرابات العمالية بانها سبب مغادرة المستثمرين لتونس "هي مغالطات"، مستشهدا بقطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي و"ان كان يسير فيه التفاوض الاجتماعي بشكل سلس دون اضرابات، فانه يشهد مغادرة ثلاث مؤسسات مصرفية عالمية لتونس بما يؤكد بان المسالة مرتبطة اساسا بتوفير المناخ السياسي وتوفير مناخ الاعمال"، على حد قوله.وشدد بخصوص وضعية القطاع البنكي التونسي وخاصة المشاكل التي تواجهها البنوك العمومية ان الاتحاد كان طالب منذ سنة 2011 بانجاز تدقيق يبين حقيقة وضعية هذه المؤسسات ولم يتم الى اليوم انجازه، مذكرا بان الاتحاد دعا في اكثر من مناسبة الى التعمق في ملف البنك الفرنسي التونسي الذي قال ان "كل حكومة تحاول ان تتفادى هذا الملف وما له من تداعيات خطيرة".