فرق المراقبة الصحية تقترح اغلاق 103 محلات بسبب اخلالات بشروط حفظ الصحة

Vendredi 17 Mai 2019
وات - اقترحت فرق المراقبة الصحية، اغلاق 103 محلات تعلقت بذمتها اخلالات بشروط حفظ الصحة، خلال عمليات مراقبة قامت بها منذ بداية شهر رمضان، وفق ما جاء في بلاغ نشرته وزارة الصحة اليوم الجمعة.
وقد قامت فرق المراقبة بحجز حوالي 27 طنا من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك و3764 لترا من الحليب والمشروبات الغازية و10660 علبة ياغورت منتهية الصلوحية بالاضافة الى اخضاع أكثر من 3 آلاف نوع من المواد الغذائية للتحاليل المخبرية اللازمة للتثبت من مدى صلوحيتها للاستهلاك.
وقد قامت فرق المراقبة بحجز حوالي 27 طنا من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك و3764 لترا من الحليب والمشروبات الغازية و10660 علبة ياغورت منتهية الصلوحية بالاضافة الى اخضاع أكثر من 3 آلاف نوع من المواد الغذائية للتحاليل المخبرية اللازمة للتثبت من مدى صلوحيتها للاستهلاك.
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Par:falous (Switzerland )
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