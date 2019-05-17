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وزارة الداخليّة: إحباط مخطط إرهابي والكشف عن مخزن للمتفجرات بالقصرين

Vendredi 17 Mai 2019

Vendredi 17 Mai 2019
وات - أفادت وزارة الداخليّة اليوم الجمعة بأنّ الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني تمكّنت أمس الخميس بالتنسيق مع الإدارة المركزية للاستعلامات العامة بالإدارة العامة للمصالح المختصة بالإدارة العامة للأمن الوطني من إحباط عملية إرهابية تمّ التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان وذلك بالكشف عن مخزن للمتفجرات بجبل سمامة كان معدا لاستهداف الدوريات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

وبيّنت الداخلية في بلاغ لها أنّ العمليّة جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة مفادها تخطيط عناصر ما يُسمى بـ "كتيبة عقبة بن نافع" لإستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين.


ولفتت إلى أنّ الوحدات الأمنيّة تمكّنت في ذات العملية من حجز 11 لُغما أرضيا مُعدا لاستهداف العربات والأشخاص و6 بطاريات وجهاز تحكم للتفجير عن بعد وكمية هامة من مادة الأمونتير وأكثر من 30 كلغ من المتفجرات و33 صاعقا وسلاح ناري نوع "ماغنوم" وجهاز لاسلكي.
كما أشارت إلى أنّ الأبحاث لازالت متواصلة لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

  
  
     
  
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