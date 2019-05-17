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سوسة تحتضن الأدوار النهائية لاكبر مسابقة جمال للرجال في جمهورية التشيك

Vendredi 17 Mai 2019

Vendredi 17 Mai 2019
وات - احتضنت احدى الوحدات الفندقية بمدينة سوسة مساء امس الخميس الأدوار النهائية لاكبر مسابقة جمال للرجال في جمهورية التشيك، وفق ما افاد به ممثل الديوان الوطني للسياحة بالعاصمة التشيكية براغ محمد أسامة بن يدر.

وأوضح بن يدر في تصريح لمراسل (وات) بسوسة ان هذه التظاهرة التي يتم تنظيمها لأول مرة خارج الأراضي التشيكية "سجلت مشاركة 12 متسابقا لاختيار أجمل رجل في جمهورية التشيكّ، وذلك بحضور 32 ممثلا لوسائل اعلام تشيكية وسلوفاكية و7 من اهم الفنانين ومشاهير المسرح والغناء والسينما في تشيكيا".
وأضاف ممثل الديوان الوطني للسياحة بالعاصمة التشيكية براغ ان هذه التظاهرة المشهورة جدا بجمهورية التشيك "من شانها المساهمة في الترويج للوجهة السياحية التونسية في مختلف وسائل الاعلام ولدى الجمهور العريض من المواطنين التشيك والسلوفاك"، واكد ان المشاركين في هذه التظاهرة "سيقومون بالتصوير خلال أسبوع اقامتهم ببلادنا بعدد من المناطق والمواقع السياحية التونسية".


ولفت محمد بن يدر الى ان توقعات الديوان التونسي للسياحة التونسية تشير الى "توافد اكثر من 120 الف سائح تشيكي خلال الموسم السياحي الحالي"، وذكر بان الوجهة السياحية التونسية "أضحت وجهة كلاسيكية لدى السائح التشيكي بمعدل 100 الف سائح سنويا".
عماد

  
  
     
  
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