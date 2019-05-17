احباط محاولة تهريب 200غرام من مخدر الكوكايين بمطار تونس قرطاج

Vendredi 17 Mai 2019



باب نات

- تمكن أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس الخميس 16 ماي 2019 من احباط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين تزن حوالي 200 غرام كانت مخفية باحكام بمناطق حساسة من جسم مسافر يحمل جنسية تونسية مقيم بالخارج قادم من إحدى المدن الفرنسية، وباستنطاقه صرح المشتبه به أنه كان ينوي ترويج هذه المادة المخدرة بتونس.ووفق بلاغ للديوانة وبعد استشارة النيابة العمومية ,تعهدت ادارة الأبحاث الديوانية بمواصلة التحقيقات في الموضوع واحالة المشتبه به على انظار القضاء.