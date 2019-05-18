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وزارة الشؤون الدينية تفتح باب الترشّح لبعثة الوزارة لموسم حج 2019

Samedi 18 Mai 2019

Samedi 18 Mai 2019
وات - أعلنت وزارة الشؤون الدّينيّة اليوم الجمعة عن فتح باب الترشّح لخطّة مرشد ديني بالبقاع المقدّسة وذلك بالنسبة للرّاغبين من الوعّاظ والمرشدين والأئمّة والرّاغبين من الإداريّين في الترشّح للجنة الدعم والمساندة لموسم حجّ لسنة 2019.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أنّه بإمكانهم التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدّينيّة وعن طريق رابط التسجيل لبعثة وزارة الشؤون الدّينيّة بالصفحة الرسمية بداية من يوم الاثنين 20 ماي وإلى غاية يوم الأحد 26 ماي 2019 بدخول الغاية.


ودعت الوزارة كافّة المترشّحين من الأئمّة الخطباء إلى سحب وصل الترشّح وتسليمه إلى الواعظ المحلي بالمعتمدية أو من ينوبه من الوعاظ مرفقا بالوثائق اللازمة وذلك وفقا للمذكّرة التوجيهية الصادرة في الغرض.

  
  
     
  
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