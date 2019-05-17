بورصة تونس: عائدات 78 شركة مدرجة بالبورصة ارتفعت الى 4,5 مليار دينار خلال الربع الأول من سنة 2019

Vendredi 17 Mai 2019



وات

- ارتفعت العائدات الإجمالية للشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، خلال الربع الأول من سنة 2019 ، بنسبة 14,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 لتبلغ 4,5 مليار دينار مقابل 3,9 مليار دينار خلال الربع الأول من سنة 2018.وكشفت بورصة تونس في وثيقة تحصلت (وات) على نسخة منها "ان 78 شركة من اجمالي 82 شركة مدرجة قدمت الى حد الآن بياناتها المالية مما يشكل 95 بالمائة من عدد الشركات المدرجة" .وبلغ الناتج البنكي الصافي لـ12 بنكا مدرجا ببورصة تونس زهاء 1146 مليون دينار خلال الربع الأول من سنة 2019 مقابل 958 مليون دينار خلال الربع الأول من سنة 2018 مما بشكل ارتفاعا بنسبة 19,7 بالمائة.وارتفعت الإيرادات الجملية لقطاع الإيجار المالي (7 شركات) بنسبة 4,21 بالمائة خلال الربع الاول من سنة 2019 لبلغ 109 مليون دينار مقابل 105 مليون دينار خلال الربع من سنة 2018 .ودفعت 4 شركات ايجار مالي منحى الإرتفاع للقطاع اذ تمكنت مجتمعة من تعبئة اقساط بقيمة 280 مليون دينار خلال الربع الاول من سنة 2019 مقابل 263 مليون دينار خلال الربع الأول من سنة 2018 .وارتفعت مداخيل 3 مجموعات تعمل في قطاع التوزيع (مجموعة بولينا القابضة وديليس القابضة و شركة صنع المشروبات بتونس) بنسبة 12,4 بالمائة لترتفع من 939 مليون دينار الى 1071 مليون دينار.وارتفع رقم معاملات شركات توزيع السيارات بنسبة 2,85 بالمائة ليبلغ 233 مليون دينار مقابل 226 مليون دينار خلال الربع الأول من سنة 2018.وارتفعت عائدات الشركات العاملة في مجال الخدمات الموجهة للمستهلكين (مونوبري والمغازوة العامة) بنسبة 9,54 بالمائة خلال الربع الاول من سنة 2019 لتبلغ 396 مليون دينار.وحقق قطاع المواد الأساسية النمو الاكبر خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 50,6 بالمائة وجاء متبوعا بقطاع الصحة بنسبة 33,5 بالمائة مقابل تراجع عائدات قطاع البترول والغاز بنسبة 12,3 المائة.وسجلت القطاعات الثانوية في أغلبها نتائج ايجابية وحقق قطاع الكمياء ارتفاعا بنسبة 59,4 بالمائة والمواد الأولية بنسبة 41,6 بالمائة والمواد المنزلية والعناية الشخصية بنسبة 27,2 بالمائة و البنوك بنسبة 19,7 بالمائة.