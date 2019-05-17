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إفطار جماعي بالسجن المدني بالمرناقية

Vendredi 17 Mai 2019

Vendredi 17 Mai 2019
باب نات - شارك مساء أمس وزير العدل محمد كريم الجموسي في الإفطار الجماعي الذي انتظم بمقر السجن المدني بالمرناقية، بحضور ثلّة من الأعوان والإطارات و عدد من عائلات المساجين وأقربائهم. علما و أن مثل هذه المبادرات التي تجمع المودعين بأهاليهم، تُنظم على امتداد الشهر الكريم في عديد الوحدات السجنية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين بغية فك العزلة عن المودع و الحفاظ على روابطه العائلية و الأسرية .


وقد أدّى وزير العدل بالمناسبة زيارة إلى بعض أجنحة الوحدة السجنية واطّلع على ظروف الإيداع وتأمين وجبات الإفطار للمودعين، فضلا عن زيارة الورشات و فضاءات التكوين و التدريب المتاحة للسجناء قصد تأهيلهم.



  
  
     
  
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