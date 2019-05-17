توزر: تجار الجهة يبادرون بتزويق المدينة بالأضواء لتنشيط ليالي رمضان

Vendredi 17 Mai 2019
وات - انطلقت، منتصف الأسبوع الجاري، مجموعة من الأنشطة لتزويق وتنشيط مدينة توزر ليلا، وذلك بمبادرة مجموعة من التجار، منهم تجار الصناعات التقليدية وأصحاب المحلات الخاصة والمقاهي، هدفها إعادة تنشيط وسط المدينة وإحيائه لاستقطاب الزوار والسياح في شهر رمضان وفي سائر الأيام.
وتتواصل مختلف الأنشطة المبرمجة ضمن المبادرة الى ليلة السابع والعشرين من رمضان وفق محمد نصر رئيس نقابة أصحاب محلات الصناعات التقليدية وأحد المتطوعين للمبادرة مبينا أنه الانطلاق في تركيز أضواء تجميلية بساحة باب الهواء بمدينة توزر على تشمل هذه الأضواء قباب وصوامع المساجد وصولا الى ساحة الاستقلال أمام مقر الولاية وقد تكفلت المندوبية الجهوية للسياحة بتجميل قباب الجوامع فيم يتكفل أصحاب المحلات بمصاريف باقي الأنشطة.
وأضاف أنه وقعت برمجة فقرات تنشيطية كل ليلة بالفرق التنشيطية وحفلة كبرى ليلة السابع والعشرين من رمضان مبينا أن المبادرة تسعى إضافة الى تنشيط المدينة للترويج للقطاع السياحي من خلال تقديم مدينة توزر كمدينة توفر لزائريها أنشطة وفقرات تنشيطية في الليل.
وتتواصل مختلف الأنشطة المبرمجة ضمن المبادرة الى ليلة السابع والعشرين من رمضان وفق محمد نصر رئيس نقابة أصحاب محلات الصناعات التقليدية وأحد المتطوعين للمبادرة مبينا أنه الانطلاق في تركيز أضواء تجميلية بساحة باب الهواء بمدينة توزر على تشمل هذه الأضواء قباب وصوامع المساجد وصولا الى ساحة الاستقلال أمام مقر الولاية وقد تكفلت المندوبية الجهوية للسياحة بتجميل قباب الجوامع فيم يتكفل أصحاب المحلات بمصاريف باقي الأنشطة.
وأضاف أنه وقعت برمجة فقرات تنشيطية كل ليلة بالفرق التنشيطية وحفلة كبرى ليلة السابع والعشرين من رمضان مبينا أن المبادرة تسعى إضافة الى تنشيط المدينة للترويج للقطاع السياحي من خلال تقديم مدينة توزر كمدينة توفر لزائريها أنشطة وفقرات تنشيطية في الليل.
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