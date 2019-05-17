391 زيارة تفقد تسفر عن حجز 25085 لترا من الزيت النباتي

Vendredi 17 Mai 2019
باب نات - أسفرت الحملة الوطنية المشتركة ليوم أمس الخميس 16 ماي 2019 بين فرق المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة و قوات الأمن والشرطة البلدية و التي استهدفت وحدات تعليب الزيت النباتي المدعم و تجار الجملة و التفصيل لهذه المادة عن حجز 25085 لترا من الزيت النباتي بعد انجاز 391 زيارة تفقد و تجنيد 76 فريقا رقابيا بمختلف الجهات و رفع 71 مخالفة.
و تتوزع الكميات المحجوزة من الزيت النباتي المدعم خلال هذه الحملة الى 2760 لترا لدى وحدات التعليب بحصيلة 09 مخالفات و22325 لتر لدى تجار الجملة والتفصيل بحصيلة 62 مخالفة اقتصادية ...
و تتوزع الكميات المحجوزة من الزيت النباتي المدعم خلال هذه الحملة الى 2760 لترا لدى وحدات التعليب بحصيلة 09 مخالفات و22325 لتر لدى تجار الجملة والتفصيل بحصيلة 62 مخالفة اقتصادية ...
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Par:MedTunisie ( )
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