391 زيارة تفقد تسفر عن حجز 25085 لترا من الزيت النباتي

Vendredi 17 Mai 2019



باب نات

- أسفرت الحملة الوطنية المشتركة ليوم أمس الخميس 16 ماي 2019 بين فرق المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة و قوات الأمن والشرطة البلدية و التي استهدفت وحدات تعليب الزيت النباتي المدعم و تجار الجملة و التفصيل لهذه المادة عن حجز 25085 لترا من الزيت النباتي بعد انجاز 391 زيارة تفقد و تجنيد 76 فريقا رقابيا بمختلف الجهات و رفع 71 مخالفة.و تتوزع الكميات المحجوزة من الزيت النباتي المدعم خلال هذه الحملة الى 2760 لترا لدى وحدات التعليب بحصيلة 09 مخالفات و22325 لتر لدى تجار الجملة والتفصيل بحصيلة 62 مخالفة اقتصادية ...