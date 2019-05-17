معبر الذهيبة الحدودي: حجز 9575 حبة فياغرا

Vendredi 17 Mai 2019
باب نات - تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بالذهيبة في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس 17 ماي 2019 من حجز كمية من حبوب الفياغرا مخفية باحكام على متن سيارة خفيفة يقودها مسافر تونسي الجنسية قادم من القطر الليبي.
وقد اشتبه أعوان الديوانة بالمعبر في تصرفات المسافر المذكور وباخضاع سيارته للتفتيش الدقيق تم العثور على عدد 9575 حبة فياغرا مخفية داخل مخابىء مهيأة.
بعد استشارة النيابة العمومية ، تم تحرير محضر في الغرض وحجز البضاعة ووسيلة النقل والاستماع الى ذي الشبهة في حالة سراح.
وقد اشتبه أعوان الديوانة بالمعبر في تصرفات المسافر المذكور وباخضاع سيارته للتفتيش الدقيق تم العثور على عدد 9575 حبة فياغرا مخفية داخل مخابىء مهيأة.
بعد استشارة النيابة العمومية ، تم تحرير محضر في الغرض وحجز البضاعة ووسيلة النقل والاستماع الى ذي الشبهة في حالة سراح.
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Par:MedTunisie ( )
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