العائدات السياحية تزيد ب37،7 بالمائة الى 10 ماي 2019

Vendredi 17 Mai 2019



وات

- زادت العائدات السياحية بنسبة 37،7 بالمائة لتصل إلى 1،2 مليار دينار إلى 10 ماي 2019.وتبدو هذه الزيادة أٌقل أهميّة إذا تم أحتسابها بالعملة الصعبة لتقدر بحساب الدولار بنسبة 19،4 بالمائة (363، مليون دولار) وب10،6 بالمائة بحساب الأورو (411،6 مليون أورو) وفق الإحصاءات الأخيرة، التي تولّت نشرها وزارة السياحة والصناعات التقليدية.