"بفون''حول رفض ترشح قائمتي نداء تونس في انتخابات بلدية باردو''مراسلة مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية جاءت ''قاصرة''عن بيان الممثل القانوني للحزب''

Vendredi 17 Mai 2019



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- افاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ان قرار مجلس الهيئة برفض قائمتي حركة نداء تونس بشقيها (شق المنستير والحمامات) والمترشحة للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية باردو جاء اثر مراسلة واردة عن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان التي جاءت "قاصرة" عن بيان الممثل القانوني للحزب.واضاف بفون في تصريح لوكالة تونس افر يقيا للانباء صباح اليوم الجمعة ان الهيئة توصلت من مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية قاعدة بيانات كافة الاحزاب القانونية موضحا في هذا الاطار ان هذه القاعدة تشير الى ان الممثل القانوني المسجل لحزب حركة نداء تونس هو "محمد حافظ قايد السبسي" مع وجود اشارة "مع نشوب نزاع بين المسيرين حول صفة الممثل القانوني بمناسبة المؤتمر الانتخابي المنعقد في 7 و8 افريل الماضي والموضوع امام القضاء" وبين رئيس الهيئة ان هذه المعطيات حالت دون قبول اي من القائمتين المترشحتين باسم نداء تونس .وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلنت في قرارها المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 2019 ان يتم الاقتراع يوم الاحد 14 جويلية 2019 .وقد تم قبول 10 قائمات مترشحة لهذه الانتخابات (حزبية وائتلافية ومستقلة ) يوم امس الخميس على ان يتم الاعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل اقصاه يوم الخميس 20 جوان المقبل .