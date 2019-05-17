Vendredi 17 Mai 2019
باب نات - قال الأمين العام لحزب الاتحاد الجمهوري لطفي المرايحي في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام"ان الحزب يدافع عن السياسات الحمائية للاقتصاد الوطني.
وقال لطفي المرايحي " نحن أول من طالبنا بمواجهة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني على غرار ما تقوم به اليوم دول عظمى لحماية اقتصادها الوطني.
وتابع لطفي المرايحي " برنامج حزبنا في الحماية الاقتصادية قلده كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وشدد المرايحي ان الشعب التونسي هو القادر على مواجهة وضعه وذلك باختيار الاشخاص الانسب.
وقال لطفي المرايحي " نحن أول من طالبنا بمواجهة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني على غرار ما تقوم به اليوم دول عظمى لحماية اقتصادها الوطني.
وتابع لطفي المرايحي " برنامج حزبنا في الحماية الاقتصادية قلده كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وشدد المرايحي ان الشعب التونسي هو القادر على مواجهة وضعه وذلك باختيار الاشخاص الانسب.
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- Hier 23:24 حول ما يثار عن عودة المخلوع !
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Par:jaket (Tunisia )
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