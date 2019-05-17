Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Lissabr hdoud  

لطفي المرايحي: برنامج حزبنا في الحماية الاقتصادية خدم كيفو ''ترامب و ماكرون''

Vendredi 17 Mai 2019

Vendredi 17 Mai 2019
باب نات - قال الأمين العام لحزب الاتحاد الجمهوري لطفي المرايحي في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام"ان الحزب يدافع عن السياسات الحمائية للاقتصاد الوطني.
وقال لطفي المرايحي " نحن أول من طالبنا بمواجهة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني على غرار ما تقوم به اليوم دول عظمى لحماية اقتصادها الوطني.
وتابع لطفي المرايحي " برنامج حزبنا في الحماية الاقتصادية قلده كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وشدد المرايحي ان الشعب التونسي هو القادر على مواجهة وضعه وذلك باختيار الاشخاص الانسب.



  
  
     
  
cadre-bc1d804ff5d1484420ed464e66d44732-2019-05-17 10:57:46






0 de 0 commentaires pour l'article 182472



En continu

الجمعة 17 ماي 2019 | 12 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:48 19:23 16:05 12:23 05:09 03:24
26°
 34° % 41 :الرطــوبة
تونــس 17°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
34°-1725°-1623°-1624°-1530°-18
  • Avoirs en devises
    13327,8

  • (16 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34169 DT        1$ =2,98290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 mai)   285,8 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558091678|182472 1224|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires