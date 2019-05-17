Vendredi 17 Mai 2019



باب نات

- قال الأمين العام لحزب الاتحاد الجمهوري لطفي المرايحي في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام"ان الحزب يدافع عن السياسات الحمائية للاقتصاد الوطني.وقال لطفي المرايحي " نحن أول من طالبنا بمواجهة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني على غرار ما تقوم به اليوم دول عظمى لحماية اقتصادها الوطني.وتابع لطفي المرايحي " برنامج حزبنا في الحماية الاقتصادية قلده كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.وشدد المرايحي ان الشعب التونسي هو القادر على مواجهة وضعه وذلك باختيار الاشخاص الانسب.