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بنزرت: النيابة العمومية تأذن بايقاف 3 أشخاص من أجل ذبح و محاولة ترويج لحوم ''الجيفة''

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
وات - أذنت النيابة العمومية ببنزرت، اليوم الخميس، بإيقاف 3 أشخاص من بينهم قصاب على ذمة البحث الى حين تقديمهم لاحقا على أنظارها لابداء الرأي في شأنهم، وذلك إثر ضبطهم بصدد سلخ وتقطيع لحوم "جيفة" لبقرة ونعجتين من أجل إعادة ترويجها في المسالك الموازية، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت، وليد عاش بالله، لمراسل (وات) بالجهة.

وكانت المصالح الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة تمكنت ظهر امس الأربعاء من الإيقاع بعصابة تتكون من 3 اشخاص اختصت في السرقة ومحاولة ترويج لحوم "الجيفة" بأحد المنازل الواقعة بحي النجاح من معتمدية منزل بورقيبة.


  
  
     
  
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