القصرين: عائلة المصور التلفزي عبد الرزاق الزرقي تطالب السلط الأمنية والقضائية بكشف ملابسات وفاة إبنها في أقرب الآجال

Jeudi 16 Mai 2019
وات - نفّذت عائلة المصور التلفزي عبد الرزاق الزرقي الذي لقي حتفه يوم 24 ديسمبر المنقضي إثر إحتراق جسده في ظروف غامضة، وقفة إحتجاجية، اليوم الخميس، بساحة الشهداء وسط مدينة القصرين، طالبت خلالها السلط القضائية والأمنية بكشف ملابسات وفاة إبنها في أقرب الآجال، مهددة بالتصعيد في تحركاتها الإحتحاجية في صورة عدم تلبية مطلبها الملّح.
وفي تصريح إعلامي أقيم على هامش الوقفة، وجّه شقيق الفقيد، حمة الزرقي، نداء إلى السلط الأمنية المعنية لتقديم مقطع الفيديو المسجل بكاميرات المراقبة التابعة لوزراة الداخلية، والذي يوثق كافة حيثيات حادثة مقتل شقيقه حرقا بالنار بساحة الشهداء وسط مدينة القصرين إلى السلط القضائية لإستكمال التحقيق في هذه القضية المفتوحة منذ ديسمبر المنقضي إلى اليوم من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائبة بالقصرين.
وأكد أن الفقيد لم ينتحر كما تم الترويج لذلك، بل يوجد شخص آخر أضرم النار في جسده من الخلف، طبقا لما أظهرته الفيديوهات الملتقطة بواسطة الهواتف الجوالة أثناء الحادثة.
يشار إلى أن الوقفة الإحتجاجية لاقت مساندة من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني ومن المواطنين بالجهة الذين طالبوا بدورهم وزارة الداخلية بتمكين السلط القضائية من تجسيلات كاميراتها حتى يتسنى كشف الحقيقة.
وفي تصريح إعلامي أقيم على هامش الوقفة، وجّه شقيق الفقيد، حمة الزرقي، نداء إلى السلط الأمنية المعنية لتقديم مقطع الفيديو المسجل بكاميرات المراقبة التابعة لوزراة الداخلية، والذي يوثق كافة حيثيات حادثة مقتل شقيقه حرقا بالنار بساحة الشهداء وسط مدينة القصرين إلى السلط القضائية لإستكمال التحقيق في هذه القضية المفتوحة منذ ديسمبر المنقضي إلى اليوم من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائبة بالقصرين.
وأكد أن الفقيد لم ينتحر كما تم الترويج لذلك، بل يوجد شخص آخر أضرم النار في جسده من الخلف، طبقا لما أظهرته الفيديوهات الملتقطة بواسطة الهواتف الجوالة أثناء الحادثة.
يشار إلى أن الوقفة الإحتجاجية لاقت مساندة من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني ومن المواطنين بالجهة الذين طالبوا بدورهم وزارة الداخلية بتمكين السلط القضائية من تجسيلات كاميراتها حتى يتسنى كشف الحقيقة.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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