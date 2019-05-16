رئيس الجمهورية يستقبل وفدا طلابيا من جامعة أوتاوا الكندية

Jeudi 16 Mai 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 16 ماي 2019 بقصر قرطاج وفدا طلابيا من جامعة أوتاوا الكندية.وقدّم رئيس الدولة للمشاركين عرضا حول أبرز مراحل الانتقال الديمقراطي ومختلف التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس مبرزا أنّ بلادنا اختارت رغم صعوبات الظرف الإقليمي مواصلة نهجها الديمقراطي لتركيز دولة مدنية تقدمية تقوم على المؤسسات وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.كما أعرب عن ثقته في قدرة تونس على تجاوز مختلف الصعوبات الظرفية بفضل تكاتف جهود أبنائها لاستعادة النمو الاقتصادي وتطوير الأوضاع الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.وتندرج زيارة الوفد الطلابي الكندي في إطار دراسة ميدانية تهدف للاطلاع على خصوصية التجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي.