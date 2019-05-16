قابس: انطلاق نشاط اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة وتشخيص الوضعية الحالية لقطاع النقل العشوائي

Jeudi 16 Mai 2019



وات

- تم خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الخميس، تكوين اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة وتشخيص الوضعية الحالية لقطاع النقل العشوائي والانطلاق في جمع كل المعطيات المتعلقة بهذا النشاط.وتضم اللجنة التي تعمل تحت إشراف والي الجهة منجي ثامر (الذي اشرف على الجلسة)، ممثلين لوزارات الداخلية والنقل والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والفلاحة وايضا منظمات وطنية، وستقوم بتشخيص الوضعية الحالية لقطاع النقل العشوائي من حيث عدد المستعملين وأسطول النقل والإشكاليات المسجلة في المجال وتصنيفها وإعداد خارطة تتضمن مختلف المعطيات والتدابير المقترحة من خلال جدول تم إعداده للغرض.وسيتم تكليف فرق عمل ميدانية تضم بالخصوص عمد المناطق ورؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي لتجميع المعطيات المطلوبة وعرضها على أنظار اللجنة الجهوية المشتركة للمتابعة، والتي ستتولى بدورها تقديم نتائج أعمالها النهائية ضمن جداول دقيقة مصحوبة بقرص مضغوط الى اللجنة المشتركة للمتابعة على المستوى المركزي، في اجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انطلاق نشاطها.