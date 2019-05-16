رئيس الحكومة يعطي انطلاق إشارة عمل قطب إشعاع الفتاة الريفية بعين البية بجندوبة

Jeudi 16 Mai 2019



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- أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الخميس إشارة انطلاق عمل قطب إشعاع الفتاة الريفية بمنطقة عين البية من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة، بعد الانتهاء من صيانته وتهيئته بعد أعمال الحرق والتخريب التي تعرض لها خلال شهر جانفي 2011، وذلك بجملة اعتمادات مالية ناهزت 320 ألف دينار.وسيمثل هذا المركز وجهة للفتيات الراغبات في التكوين وبعث مشاريع خاصة وفضاء ترفيهيا للأطفال.كما سيسهل حصول النساء والفتيات في المناطق الريفية على المعلومة ويساعد في تقريب خدمات الإرشاد والتكوين وتعزيز روح المبادرة الاقتصادية لديهن وإحياء وتثمين المعارف الحرفية والمهارات اليدوية الموروثة فضلا عن نشر ثقافة المواطنة وحقوق الانسان وتعزيز التفاعل بين الفاعلين في التنمية المحلية وفق العرض الذي قدمته وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي.والتقى الشاهد بالمناسبة بعدد من الحرفيات اللاتي قدمن لمحة عن الصعوبات التي تحول دون ترويج منتجاتهن، وطالبن رئيس الحكومة يإحداث معرض جهوي قار يضمن لهن استمرارية العمل والإنتاج وتنويعه وخاصة تسويق المنتوجات.وسيؤمن المركز تنظيم ورش لتكوين الفتيات والنساء وأخرى ستخصص للتوعية الصحية والانجابية ومحو الأمية فضلا عن تدريب المنتفعات على دراسة بعث المشاريع.وبخصوص سبل تجاوز صعوبات التمويل، أوكل رئيس الحكومة إلى السلطات الجهوية ووزير المالية المرافق له، مسألة النظر في الترفيع في حجم القروض المسندة للنساء الحرفيات.كما واكب رئيس الحكومة في محطته الثانية من زيارته لولاية جندوبة التي تمتد على يومين، أشغال ورشة تطبيقية لمنظومة "احميني" بحضور عدد من النساء وذلك بهدف التعرف على استعمال هذه التطبيقة والتسجيل.