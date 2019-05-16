الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ينطلق في توفير خدمة الإرساليات القصيرة لمنخرطيه لإعلامهم بكل ما يتعلق بالجرايات

Jeudi 16 Mai 2019
وات - ينطلق الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في توفير خدمة الإرساليات القصيرة لمنخرطيه، لإعلامهم بكل المستجدات المتعلقة بجراياتهم ومختلف الخدمات التي يسديها.
وأفاد بلاغ صادر عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ،اليوم الخميس، أنه على الراغبين في الانخراط في هذه الخدمة الاتصال بأقرب مركز تابع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وأفاد بلاغ صادر عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ،اليوم الخميس، أنه على الراغبين في الانخراط في هذه الخدمة الاتصال بأقرب مركز تابع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
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Par:essoltan (France )
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