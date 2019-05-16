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صفاقس: فرقة الحرس الديواني تحجز قطع ملابس جاهزة بقيمة 107 الف دينار

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
باب نات - قامت فرقة الحرس الديواني بصفاقس على اثر عمل استعلامي مفاده وجود كمية هامة من البضاعة المهربة بأحد المستودعات بمدينة صفاقس بالتحول على عين المكان وبحضور مالك المستودع.

ووفق بلاغ للديوانة التونسية تم تفتيش المكان , حيث تم العثور بداخله على كمية كبيرة من الملابس الجاهزة اجنبية الصنع والمصدر بلغت 3646 قطعة ملابس بقيمة 107 الف دينار دون أية وثيقة قانونية في شأنها.


وتم تحرير محضر حجز في الغرض من أجل الشراء والمسك بدون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر.

  
  
     
  
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