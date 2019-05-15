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صفاقس: القبض على منظم عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
باب نات - تمكنت يوم 14 ماي 2019 دورية تابعة لمركز أمن السفن للحرس الوطني بصفاقس من إلقاء القبض على منظم عملية إجتياز للحدود البحرية خلسىة صادر في شأنه عدة مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضية "تكوين وفاق قصد إجتياز الحدود البحرية خلسة".


  
  
     
  
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