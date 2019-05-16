المنستير: المجلس البلدي لبلدية ''عميرة الحجاج'' يطالب بخلاص ديون متخلّدة بذمته تفوق 300 ألف دينار

Jeudi 16 Mai 2019



وات

- طالب المجلس البلدي لبلدية "عميرة الحجّاج" بمعتمدية المكنين بولاية المنستير، بخلاص الديون المتخلدة بذمة البلدية والتي تفوق 300 ألف دينار، منها 231 ألف دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، باعتبار أنّ ميزانية بلدية "عميرة الحجّاج" لا تتجاوز 394 ألف دينار وتُخصّص نسبة 75 في المائة منها للتأجير، وذلك خلال جلسة عمل ممتازة انتظمت اليوم الأربعاء بمقر ولاية المنستير وخصصت لهذا المجلس البلدي، وفق ما أفاد به (وات)، الملحق الإعلامي بولاية المنستير، سامي طرشون.وتمحورت بقية مطالب أعضاء المجلس البلدي لبلدية عميرة الحجاج، حول "مزيد توفير النقل العمومي وإضافة خط نقل من عميرة الحجاج إلى ولاية المهدية، وربط بلدية المكان بالضغط العالي لإتاحة المزيد من فرص الإستثمار والإنتصاب للحساب الخاص بها وتعصير مكتب البريد".كما شملت مقترحات المجلس البلدي لبلدية عميرة الحجاج، "تعبيد طريق الصمايشية وطريق الاضياف، وتهيئة بعض المسالك الرابطة بين الأحياء السكنية وإحداث مركز جديد للصحة الأساسية لفائدة سكان أحياء الاضياف والزهيرات وأولاد مي وتجهيز المستشفى المحلي بعميرة الحجاج وإحداث قسم استعجالي وتوفير سيارة إسعاف قارة، فضلا عن المطالبة بإحداث دار خدمات والحسم بشأن مقر المعتمدية المزمع إحداثه لفائدة كلّ من عميرة الحجاج وعميرة التوازرة وعميرة الفحول.وتفتقر بلدية عميرة الحجاج إلى الإمكانيات الضرورية وتسجل نقصا في الآليات وفي الإطارات والموظفين بالإدارة البلدية"، حسب ذات المصدر.وقد أعلن والي المنستير، أكرم السبري، خلال الجلسة عن دعم المجلس البلدي لبلدية عميرة الحجاج باعتمادات إضافية، منها 100 ألف دينار للمساهمة في خلاص ديون هذه البلدية و100 ألف دينار لإيصال الضغط العالي و200 ألف دينار لتهيئة وتعبيد بعض المسالك، إلى جانب توفير تجهيزات طبية للمخبر ولقسم الأشعة بالمستشفى المحلي بعميرة الحجاج، خلال صائفة 2019، لمزيد تطوير الخدمات الصحية به، ورصد اعتمادات بحوالي مليون دينار على ميزانية سنة 2020 لإحداث مركب شبابي، إضافة إلى الشروع في دراسة، بداية جانفي 2020، لربط المساكن بعميرة الحجاج، بشبكات التطهير.