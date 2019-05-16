زغوان: تنظيم يوم اعلامي وطني للترويج للجهة كوجهة سياحية جاذبة في قطاع السياحة البديلة

Jeudi 16 Mai 2019



وات

- ذكر صالح المطيراوي والي زغوان في تصريح إعلامي على هامش جلسة عمل انعقدت يوم الأربعاء للنظر في تأمين الموسم السياحي الجديد ، أنه يقوم هذه الأيام باتصالات مكثفة مع عدد من الوزارات والهياكل للتنسيق معها من أجل تنظيم يوم إعلامي وطني للترويج لجهة زغوان كوجهة سياحية جاذبة تجعل منها قطبا هاما في مجال السياحة البديلة.وأضاف المطيراوي انه سيتم خلال هذه التظاهرة التركيز على إبراز الخصائص الحضارية والطبيعية والبيئية التي تزخر بها ولاية زغوان والدور الذي يمكن أن تلعبه في دعم المنظومة السياحية ببلادنا ، إلى جانب تحفيز رجال الأعمال التونسيين والأجانب للاستثمار في قطاع السياحة البديلة بزغوان ، مؤكدا الالتزام بأن تصبح ولاية زغوان في السنوات القليلة القادمة مركز إشعاع سياحي ونقطة استقطاب هامة للسائحين والزوّار، حسب قوله.