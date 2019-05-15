فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة التونسية

Mercredi 15 Mai 2019
وات - أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم 15 ماي من كل سنة، عن فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2018.
وتسند الجائزة إلى كل من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في النهوض بالأسرة التونسية وتنمية قدراتها على القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وفي تحسين ظروف عيشها سواء في تونس أو لفائدة الأسر التونسية بالخارج.
ويتعين على الراغبين في المشاركة من الصنف الوطني الخاص بالجمعيات العاملة في مجال العناية بالأسرة المهاجرة، إرسال ملفات ترشحهم إلى وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في أجل لا يتجاوز غرة جويلية المقبل.
أما بالنسبة إلى المترشحين إلى الصنف الجهوي، فترسل ملفات الترشح باسم والي الجهة رئيس اللجنة الجهوية للجائزة بالولاية التي يرجع إليها المترشح بالنظر في أجل لا يتجاوز أقصاه غرة جويلية 2019.
وترسل الملفات إلى اللجنة الوطنية مرفقة بتقارير الولاة قبل موفى 31 جويلية 2019.
وتتوزع الجائزة إلى ثلاثة أصناف: جائزة وطنية تسند في شكل ميدالية ذهبية شخص طبيعي أو مؤسسة عمومية أو منظمة غير حكومية أو جمعية أو هيئة وطنية.
وجائزة خاصة بالجمعيات العاملة في مجال العناية بالأسرة المهاجرة تسند في شكل ميدالية ذهبية.
وجائزة جهوية تتوزع بدورها إلى ثلاثة أصناف من الميداليات (ذهبية قيمتها 4 آلاف دينار، وفضية قيمتها 3 آلاف دينار وبرنزية قيمتها 2 آلاف دينار).
وتسند الجائزة إلى كل من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في النهوض بالأسرة التونسية وتنمية قدراتها على القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وفي تحسين ظروف عيشها سواء في تونس أو لفائدة الأسر التونسية بالخارج.
ويتعين على الراغبين في المشاركة من الصنف الوطني الخاص بالجمعيات العاملة في مجال العناية بالأسرة المهاجرة، إرسال ملفات ترشحهم إلى وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في أجل لا يتجاوز غرة جويلية المقبل.
أما بالنسبة إلى المترشحين إلى الصنف الجهوي، فترسل ملفات الترشح باسم والي الجهة رئيس اللجنة الجهوية للجائزة بالولاية التي يرجع إليها المترشح بالنظر في أجل لا يتجاوز أقصاه غرة جويلية 2019.
وترسل الملفات إلى اللجنة الوطنية مرفقة بتقارير الولاة قبل موفى 31 جويلية 2019.
وتتوزع الجائزة إلى ثلاثة أصناف: جائزة وطنية تسند في شكل ميدالية ذهبية شخص طبيعي أو مؤسسة عمومية أو منظمة غير حكومية أو جمعية أو هيئة وطنية.
وجائزة خاصة بالجمعيات العاملة في مجال العناية بالأسرة المهاجرة تسند في شكل ميدالية ذهبية.
وجائزة جهوية تتوزع بدورها إلى ثلاثة أصناف من الميداليات (ذهبية قيمتها 4 آلاف دينار، وفضية قيمتها 3 آلاف دينار وبرنزية قيمتها 2 آلاف دينار).
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