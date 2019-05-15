وزير العدل يلتقي سفير ألمانيا بتونس

Mercredi 15 Mai 2019
باب نات - شكّلت متابعة العلاقات التونسيّة الألمانيّة في المجالين القانوني والقضائي، محور اللّقاء الذي جمع صباح اليوم وزير العدل محمد كريم الجموسي بسفير ألمانيا بتونس أندرياس رينيكيه.
وقد تمّ التأكيد بالمناسبة على نجاعة البرامج المشتركة الجاري تنفيذها في إطار دعم مجهود الوزارة في إصلاح المنظومة القضائية والسجنية، لاسيما ما اتّصل منها بتعصير إدارة القضاء وتدعيم القدرات وتبادل التجارب في مجال التوقي من مظاهر التطرف العنيف والتشاور حول آخر التصورات للتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية للإسراع في الشروع في برنامج التعاون حول مكافحة التطرف العنيف بعد استكمال المسائل الإجرائية، والذي ستشرف على تنفيذه بالتعاون مع الوزارة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي G I Z . كما تناول اللقاء سبل تسريع نسق الاستجابة للطلبات الخاصة بالإنابات القضائية الدولية المعروضة بين الجانبين.
وقد تمّ التأكيد بالمناسبة على نجاعة البرامج المشتركة الجاري تنفيذها في إطار دعم مجهود الوزارة في إصلاح المنظومة القضائية والسجنية، لاسيما ما اتّصل منها بتعصير إدارة القضاء وتدعيم القدرات وتبادل التجارب في مجال التوقي من مظاهر التطرف العنيف والتشاور حول آخر التصورات للتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية للإسراع في الشروع في برنامج التعاون حول مكافحة التطرف العنيف بعد استكمال المسائل الإجرائية، والذي ستشرف على تنفيذه بالتعاون مع الوزارة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي G I Z . كما تناول اللقاء سبل تسريع نسق الاستجابة للطلبات الخاصة بالإنابات القضائية الدولية المعروضة بين الجانبين.
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