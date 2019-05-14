قبلي: حادث مرور يودي بحياة ثلاثة اشخاص من نفس العائلة

Mardi 14 Mai 2019



وات

- اودى حادث مرور جد صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الجهوية 210 الرابطة بين قبلي والفوار بحياة ام وطفليها، وفق ما اكده المدير الجهوي للحماية المدنية المقدم مبروك السعفي لمراسل (وات).واضاف السعفى ان تفاصيل الحادث تتمثل في "اصطدام ثلاثة وسائل نقل ببعضها البعض مما انجر عنه وفاة شخصين من نفس العائلة على عين المكان، فيما توفي الثالث وهو بدوره من نفس العائلة بالمستشفى الجهوي بقبلي، الذي استقبل ايضا مصابين اثنين في هذا الحادث".