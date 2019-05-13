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غلق ثلاث قاعات بمدرسة منجم جالطة بغزالة من ولاية بنزرت، إثر سقوط سقف إحداها

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
وات - على إثر سقوط جزء من سقف إحدى القاعات بمدرسة منجم جالطة بمعتمدية غزالة من ولاية بنزرت، مخلفا أضرارا مادية، اليوم الاثنين، أذن والي الجهة محمد قويدر، بغلق 3 قاعات بالمدرسة المذكورة، توقيا من حدوث أي طارئ أو مكروه للتلاميذ أو الاطار التربوي والإداري، وذلك خلال زيارة عمل أداها عشية اليوم إلى هذا المعتمدية.




كما أوصى قويدر بتوجيه التلاميذ والإطار التربوي باستغلال فضاء دار الشباب بصفة مؤقتة إلى حين اتخاذ الإجراءات العملية الواجبة لتعهد وإصلاح القاعات المغلقة جزئيا أو بالكامل وفقا لما ستتوصل إليه الدراسات الفنية التي ستنجزها المصالح المختصة، وذلك بعد إسدائه قرار الغلق الفوري للقاعة المتضررة والقاعتين المجاورتين لها.

ويشار إلى أن المؤسسات التربوية بالجهة ولاسيما بمنطقة غزالة، محل متابعة ميدانية وقد مثلت محور جلسات قطاعية دورية عقدتها السلطات الجهوية من أجل دفع نسق انجاز المشاريع المبرمجة والمتواصل انجازها وحلحلة الاشكاليات الطارئة بالتنسيق والتعاون مع مختلف المصالح والهياكل المتداخلة.

  
  
     
  
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