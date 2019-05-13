قفصة:عون الستاغ يعمد الى احتجاز مواطنين في مكتبه بدعوى انهما قدما بعد انتهاء الوقت القانوني

Lundi 13 Mai 2019
أذنت النيابة العمومية بقفصة اليوم الإثنين 13 ماي 2019 بإيقاف أحد أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم قفصة وذلك بعد أن تعمد الجمعة الفارط احتجاز مواطنَين اثنين في مكتبه ومغادرته العمل بدعوى أنهما تقدما لقضاء شؤونهما بعد انتهاء الوقت القانوني .من جهتهم نفّذ أعوان إقليم الستاغ بقفصة إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بالإفراج عن زميلهم .
En continu
- 09:24 الآليكا و مخاطر التبعية
- Hier 23:51 الرياح القوية تتسبب في وفاة شاب في بنزرت
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:45
|19:20
|16:04
|12:23
|05:13
|03:29
|
15°
|15°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|15°-13
|20°-14
|24°-15
|20°-13
|32°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 62 510) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 271) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 485) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 316) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 902) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 625) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 577) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 45 026) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 873) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 326) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 34 769) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 33 915) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 526) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 765) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 718) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 935) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 744) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 997) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 849) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 29 647) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: رئيس الدولة: تونس ليس لديها أيّة أجندة في ليبيا سوى عودة الأمن والإستقرار وهي تقف على نفس المسافة من الجميع