قفصة:عون الستاغ يعمد الى احتجاز مواطنين في مكتبه بدعوى انهما قدما بعد انتهاء الوقت القانوني

Lundi 13 Mai 2019



أذنت النيابة العمومية بقفصة اليوم الإثنين 13 ماي 2019 بإيقاف أحد أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم قفصة وذلك بعد أن تعمد الجمعة الفارط احتجاز مواطنَين اثنين في مكتبه ومغادرته العمل بدعوى أنهما تقدما لقضاء شؤونهما بعد انتهاء الوقت القانوني .من جهتهم نفّذ أعوان إقليم الستاغ بقفصة إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بالإفراج عن زميلهم .