Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - 3eed Wa 7obb  

قفصة:عون الستاغ يعمد الى احتجاز مواطنين في مكتبه بدعوى انهما قدما بعد انتهاء الوقت القانوني

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
أذنت النيابة العمومية بقفصة اليوم الإثنين 13 ماي 2019 بإيقاف أحد أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم قفصة وذلك بعد أن تعمد الجمعة الفارط احتجاز مواطنَين اثنين في مكتبه ومغادرته العمل بدعوى أنهما تقدما لقضاء شؤونهما بعد انتهاء الوقت القانوني .من جهتهم نفّذ أعوان إقليم الستاغ بقفصة إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بالإفراج عن زميلهم .


  
  
     
  
cadre-9fee37476034054a35c31266e46b14c7-2019-05-13 20:37:05






0 de 0 commentaires pour l'article 182279



En continu

الاثنين 13 ماي 2019 | 8 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:20 16:04 12:23 05:13 03:29
15°
 15° % 87 :الرطــوبة
تونــس 13°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
15°-1320°-1424°-1520°-1332°-16
  • Avoirs en devises
    13067,8

  • (13 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34600 DT        1$ =2,97860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 mai)   475,8 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557778516|182279 952|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires