Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - 3eed Wa 7obb  

عملية دهس عوني أمن بالقيروان: إيقاف المتهم

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - تمكنت الوحدات الأمنية بالقيروان مساء اليوم الإثنين 13 ماي 2019 من إيقاف المتهم الرئيسي في عملية دهس عوني أمن وإلقاء القبض على اثنين آخرين من مرافقيه وذلك بعد عملية بحث وتحري شملت مختلف أحياء مدينة القيروان.

ويذكر أنّ مروج خمور أقدم على دهس عوني أمن كانا على متن دراجة نارية أمنية بواسطة سيارة خفيفة، مما تسبب لهما في جروح متفاوتة الخطورة استوجبت نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقيروان.


المدير العام للأمن العمومي ويعود الأمنيين اللذين تعرضا للدهس
من ناحية أخرى أدى عشية اليوم المدير العام للأمن العمومي خليفة هروم زيارة تفقدية لمدينة القيروان أين كان له لقاء مع ثلة من الإطارات والقيادات الأمنية حيث قاموا بتدارس الوضع الأمني بالجهة والإطلاع على مدى جاهزية الوحدات الأمنية ومزيد حثهم على مواصلة العمل بإصرار وعزيمة وتوخي اليقظة والحذر .

ووفق اذاعة صبرة قام المدير العام للأمن العمومي بزيارة للإطمئنان على صحة عوني الأمن اللذَين تعرضا إلى عملية دهس ليلة البارحة مثمنا المجهودات التي تقوم بها كل من فرقة الشرطة العدلية التابعة وفرقة الأمن السريع بمنطقة القيروان المدينة في التصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

  
  
     
  
cadre-e8e98df8b3a0e7198457779ef7e3eeda-2019-05-13 20:33:22






0 de 0 commentaires pour l'article 182278



En continu

الاثنين 13 ماي 2019 | 8 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:20 16:04 12:23 05:13 03:29
15°
 15° % 87 :الرطــوبة
تونــس 13°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
15°-1320°-1424°-1520°-1332°-16
  • Avoirs en devises
    13067,8

  • (13 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34600 DT        1$ =2,97860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 mai)   475,8 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557778523|182278 833|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires