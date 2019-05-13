عملية دهس عوني أمن بالقيروان: إيقاف المتهم

Lundi 13 Mai 2019



باب نات

المدير العام للأمن العمومي ويعود الأمنيين اللذين تعرضا للدهس

- تمكنت الوحدات الأمنية بالقيروان مساء اليوم الإثنين 13 ماي 2019 من إيقاف المتهم الرئيسي في عملية دهس عوني أمن وإلقاء القبض على اثنين آخرين من مرافقيه وذلك بعد عملية بحث وتحري شملت مختلف أحياء مدينة القيروان.ويذكر أنّ مروج خمور أقدم على دهس عوني أمن كانا على متن دراجة نارية أمنية بواسطة سيارة خفيفة، مما تسبب لهما في جروح متفاوتة الخطورة استوجبت نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقيروان.من ناحية أخرى أدى عشية اليوم المدير العام للأمن العمومي خليفة هروم زيارة تفقدية لمدينة القيروان أين كان له لقاء مع ثلة من الإطارات والقيادات الأمنية حيث قاموا بتدارس الوضع الأمني بالجهة والإطلاع على مدى جاهزية الوحدات الأمنية ومزيد حثهم على مواصلة العمل بإصرار وعزيمة وتوخي اليقظة والحذر .ووفق اذاعة صبرة قام المدير العام للأمن العمومي بزيارة للإطمئنان على صحة عوني الأمن اللذَين تعرضا إلى عملية دهس ليلة البارحة مثمنا المجهودات التي تقوم بها كل من فرقة الشرطة العدلية التابعة وفرقة الأمن السريع بمنطقة القيروان المدينة في التصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.