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زغوان : دفع عملية التفويت في مقاسم سكنيّة بـ 5 تجمّعات لفائدة مستغلّيها محور اجتماع المجلس الجهوي

Mardi 14 Mai 2019

Mardi 14 Mai 2019
وات - مثّل الوضع العقاري لـ5 تجمعات سكنية بالجهة أحد محاور الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بزغوان لسنة 2019 التي انعقدت اليوم الإثنين بمقر الولاية بإشراف صالح المطيراوي الوالي رئيس المجلس الجهوي وحضور كافة أعضائه وعدد من ممثلي المجتمع المدني .
وقد تم عرض الوضعية الحالية للمقاسم السكنية بتجمّعات "الفرحة" في المقرن و"كدوة الشعير" و"ذراع بن جودر" و"ضمدة" في الفحص والتجمع السكني في صوّاف وجميعها على ملك المجلس الجهوي ، ومناقشة كيفية التفويت فيها إلى مستغليها بعد أن تم القيام بجرد كامل للمقاسم المستغلة والشاغرة وضبط حدودها من طرف مكتب دراسات مختص .
وتقرر أثناء مداولات المجلس التفويت في المقاسم الواقعة بالتجمع السكني "الفرحة" باعتماد تقديرات الاختبار للقيمة الشرائية التي حددتها مصالح وزارة أملاك الدولة وذلك بالنسبة للمقاسم المستغلة، وباعتماد مبدإ الإشهار والمزاد العلني بالنسبة للمقاسم الشاغرة .


وتقرر بخصوص التجمع السكني بكل من "كدوة الشعير" الذي يمسح 13 هكتارا و"ذراع بن جودر" الذي تقدر مساحته بحوالي 20 هكتارا ، دعوة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى التعجيل بإعداد تقارير الاختبار للقيمة الشرائية الخاصة بكل المقاسم الواقعة بهما وذلك قصد التفويت فيها مع مواصلة إتمام الإجراءات المتعلقة بالمقاسم السكنية بكل من صواف وضمدة لنفس الغرض.

  
  
     
  
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