زغوان : دفع عملية التفويت في مقاسم سكنيّة بـ 5 تجمّعات لفائدة مستغلّيها محور اجتماع المجلس الجهوي

Mardi 14 Mai 2019
وات - مثّل الوضع العقاري لـ5 تجمعات سكنية بالجهة أحد محاور الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بزغوان لسنة 2019 التي انعقدت اليوم الإثنين بمقر الولاية بإشراف صالح المطيراوي الوالي رئيس المجلس الجهوي وحضور كافة أعضائه وعدد من ممثلي المجتمع المدني .
وقد تم عرض الوضعية الحالية للمقاسم السكنية بتجمّعات "الفرحة" في المقرن و"كدوة الشعير" و"ذراع بن جودر" و"ضمدة" في الفحص والتجمع السكني في صوّاف وجميعها على ملك المجلس الجهوي ، ومناقشة كيفية التفويت فيها إلى مستغليها بعد أن تم القيام بجرد كامل للمقاسم المستغلة والشاغرة وضبط حدودها من طرف مكتب دراسات مختص .
وتقرر أثناء مداولات المجلس التفويت في المقاسم الواقعة بالتجمع السكني "الفرحة" باعتماد تقديرات الاختبار للقيمة الشرائية التي حددتها مصالح وزارة أملاك الدولة وذلك بالنسبة للمقاسم المستغلة، وباعتماد مبدإ الإشهار والمزاد العلني بالنسبة للمقاسم الشاغرة .
وتقرر بخصوص التجمع السكني بكل من "كدوة الشعير" الذي يمسح 13 هكتارا و"ذراع بن جودر" الذي تقدر مساحته بحوالي 20 هكتارا ، دعوة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى التعجيل بإعداد تقارير الاختبار للقيمة الشرائية الخاصة بكل المقاسم الواقعة بهما وذلك قصد التفويت فيها مع مواصلة إتمام الإجراءات المتعلقة بالمقاسم السكنية بكل من صواف وضمدة لنفس الغرض.
وقد تم عرض الوضعية الحالية للمقاسم السكنية بتجمّعات "الفرحة" في المقرن و"كدوة الشعير" و"ذراع بن جودر" و"ضمدة" في الفحص والتجمع السكني في صوّاف وجميعها على ملك المجلس الجهوي ، ومناقشة كيفية التفويت فيها إلى مستغليها بعد أن تم القيام بجرد كامل للمقاسم المستغلة والشاغرة وضبط حدودها من طرف مكتب دراسات مختص .
وتقرر أثناء مداولات المجلس التفويت في المقاسم الواقعة بالتجمع السكني "الفرحة" باعتماد تقديرات الاختبار للقيمة الشرائية التي حددتها مصالح وزارة أملاك الدولة وذلك بالنسبة للمقاسم المستغلة، وباعتماد مبدإ الإشهار والمزاد العلني بالنسبة للمقاسم الشاغرة .
وتقرر بخصوص التجمع السكني بكل من "كدوة الشعير" الذي يمسح 13 هكتارا و"ذراع بن جودر" الذي تقدر مساحته بحوالي 20 هكتارا ، دعوة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى التعجيل بإعداد تقارير الاختبار للقيمة الشرائية الخاصة بكل المقاسم الواقعة بهما وذلك قصد التفويت فيها مع مواصلة إتمام الإجراءات المتعلقة بالمقاسم السكنية بكل من صواف وضمدة لنفس الغرض.
En continu
- Hier 20:33 عملية دهس عوني أمن بالقيروان: إيقاف المتهم
- Hier 20:24 انتقادات حادة لوزير الداخلية بسبب القلمامي
- Hier 18:59 منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تركيا !
- Hier 17:22 صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكاميرا الخفية
- Hier 17:04 الرابطة 1- تعيين حكمي مقابلتي الاربعاء
- Hier 12:57 رمضان: الأسعار تتجاوز الامكانات المستهلك
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:46
|19:21
|16:05
|12:23
|05:12
|03:28
|
17°
|20°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|20°-14
|25°-14
|20°-13
|28°-16
|23°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 62 742) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 274) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 491) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 322) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 906) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 626) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 578) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 45 185) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 874) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 328) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 34 965) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 33 926) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 648) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 33 532) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 769) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 743) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 935) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 749) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 008) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 653) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: الجهيناوي لــ(وات): تونس تقف على نفس المسافة من مختلف الأطراف الليبية، ولكنها لا تبقى على الحياد أمام تواصل الاقتتال في هذا البلد الشقيق