منوبة : احتجاج عمال مصنع ''مودارن كونفاكسيون'' امام الولاية على عدم خلاص اجرهم لشهر افريل

Lundi 13 Mai 2019
وات - نفّذ عمال مؤسسة "مودارن كونفاكسيون المنصف بركوس " المتخصصة في صناعة الملابس بالمنطقة الصناعية في دوّار هيشر من ولاية منوبة وقفة احتجاجية صبيحة اليوم الاثنين امام مقر الولاية احتجاجا على عدم خلاصهم اجر شهر افريل المنقضي والتأخر المتواصل للأجور حسب ما افاد به كاتب النقابة الاساسية بالمصنع رياض العياري مراسلة (وات) بالجهة .
وأوضح ان العمال وعددهم 250 عاملة وعاملا ضاقوا ذرعا بالتأخر المتواصل لصرف الاجور ومنذ اكثر من ثلاث سنوات مع عدم الخلاص المنتظم لتعهدات التغطية الاجتماعية رغم اقتطاعها من الاجور، حسب قوله .
وأشار الى نه رغم حلول شهر رمضان وما يتطلّبه من مصاريف وتزامنه مع فترة الامتحانات ومعاليم الدروس الخصوصية التي تثقل كاهل العملة فان إدارة المصنع لم تصرف بعد الاجور الامر الذي اثار احتقانا كبيرا وأدّى الى إيقاف العمل اليوم وتنظيم الوقفة الاحتجاجية .
يذكر أن اعضاء النقابة وممثلي الاتحاد الجهوي للشغل التقوا المعتمد الاول بولاية منوبة جمال الجويني لإيجاد الحلول مع ادارة الشركة وتم الاتفاق حسب تصريح المعتمد الاول على خلاص اجور العمال بعد غد الاربعاء ومواصلة العمل بشكل عادي.
وأوضح ان العمال وعددهم 250 عاملة وعاملا ضاقوا ذرعا بالتأخر المتواصل لصرف الاجور ومنذ اكثر من ثلاث سنوات مع عدم الخلاص المنتظم لتعهدات التغطية الاجتماعية رغم اقتطاعها من الاجور، حسب قوله .
وأشار الى نه رغم حلول شهر رمضان وما يتطلّبه من مصاريف وتزامنه مع فترة الامتحانات ومعاليم الدروس الخصوصية التي تثقل كاهل العملة فان إدارة المصنع لم تصرف بعد الاجور الامر الذي اثار احتقانا كبيرا وأدّى الى إيقاف العمل اليوم وتنظيم الوقفة الاحتجاجية .
يذكر أن اعضاء النقابة وممثلي الاتحاد الجهوي للشغل التقوا المعتمد الاول بولاية منوبة جمال الجويني لإيجاد الحلول مع ادارة الشركة وتم الاتفاق حسب تصريح المعتمد الاول على خلاص اجور العمال بعد غد الاربعاء ومواصلة العمل بشكل عادي.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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