تونس تدين تعرض أربع سفن شحن تجارية إلى عمليات تخريب قبالة سواحل إمارة الفجيرة

Lundi 13 Mai 2019
وات - أدانت تونس تعرض أربع سفن شحن تجارية إلى عمليات تخريب قبالة سواحل إمارة الفجيرة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
كما دعت المجتمع الدولي، في بيان صادر اليوم الإثنين عن وزارة الشؤون الخارجية، إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إعاقة الملاحة البحرية الدولية، وتهديد أمنها وسلامتها، وتزيد في منسوب التوتر المتفاقم في المنطقة.
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يذكر أن الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أمس الأحد، عن تعرض أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية في مياهها الإقليمية قبالة إيران، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، معربة عن رفضها أي تهديد لأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي.
كما دعت المجتمع الدولي، في بيان صادر اليوم الإثنين عن وزارة الشؤون الخارجية، إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إعاقة الملاحة البحرية الدولية، وتهديد أمنها وسلامتها، وتزيد في منسوب التوتر المتفاقم في المنطقة.
اقرأ أيضا: تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم قرب المياه الإقليمية الإماراتية
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أمس الأحد، عن تعرض أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية في مياهها الإقليمية قبالة إيران، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، معربة عن رفضها أي تهديد لأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي.
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