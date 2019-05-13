الوزير محمد الفاضل محفوظ يلتقي رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق

Lundi 13 Mai 2019



باب نات

- استقبل محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ظهر اليوم رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق.وتم التأكيد خلال هذا اللقاء بحسب بلاغ للوزارة على ضرورة العمل على تخفيض منسوب العنف اللفظي في ظلّ الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وعلى أهمية الجهود التي تبذلها سائر الهياكل المتدخّلة لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسيّة القادمة بأرفع قدر من المشاركة المواطنية الحرّة والمسؤولة.كما استعرض اللقاء تقدم المسارات التشاركية المتّصلة باستكمال تركيز الهيئات الدستورية وتطوير الأطر القانونية الضامنة للحقوق وللحريّات والمنظمة للجمعيات وللأحزاب السياسيّة.