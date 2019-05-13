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حسونة الناصفي للإعلام الإماراتي : تونس أخطأت في دعم حكومة الوفاق و حركة مشروع تونس تعترف بحفتر

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - في تصريح له نشر على موقع إرم نيوز الإماراتي تحت عنوان "أمين عام ”مشروع تونس“: أخطأنا في التحالف مع حكومة السراج "
إنتقد أمين عام حركة "مشروع تونس " حسونة الناصفي أداء الدبلوماسية التونسية في التعاطي مع الأزمة الليبية خصوصا في ضوء المستجدات الأخيرة التي تشهدها العاصمة اليبية طرابلس معتبرا أن سلطات بلاده أخطأت بتحالفها مع حكومة الوفاق و ذلك حسب تعبيره .
و أضاف الناصفي بأن حركة مشروع تونس بادرت إلى إقامة علاقات مع حكومة شرق ليبيا بإعتبارها الحكومة المنتخبة ،مؤكدا على ان الحركة تساند الجيش الوطني الليبي في حربه ضد الإرهاب


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 182261

Keyser3050  (France)  |Lundi 13 Mai 2019 à 15h 52m |           
Keyser3050 (France) |Mercredi 27 Mars 2019 à 18h 19m |
تربطنا مع السعودية و مصر و الكويت و ليبيا و كافّة الأقطار علاقات متكاملة متينة و عريقة تفوق كلّ شيء : لا ترتبط بشخص ما، و لا تقف عند عقبة . تؤنس تؤنس و ترحّب بعروبتها
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موقف رئاسة الجمهورية هو الموقف الوحيد بإسم الشّعب التّونسي و هو موقف مسؤول محنّك واضح و صريح.

Keyser3050  (France)  |Lundi 13 Mai 2019 à 15h 49m |           
Keyser3050 (France) |Mercredi 27 Mars 2019 à 18h 19m |
تربطنا مع السعودية و مصر و الكويت و ليبيا و كافّة الأقطار علاقات متكاملة متينة و عريقة تفوق كلّ شيء : لا ترتبط بشخص ما، و لا تقف عند عقبة . تؤنس تؤنس و ترحّب بعروبته

==============
موقف رئاسة الجمهورية هو الموقف الوحيد بإسم الشّعب التّونسي و هو موقف مسؤول محنّك واضح و صريح.



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