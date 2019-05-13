حسونة الناصفي للإعلام الإماراتي : تونس أخطأت في دعم حكومة الوفاق و حركة مشروع تونس تعترف بحفتر

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - في تصريح له نشر على موقع إرم نيوز الإماراتي تحت عنوان "أمين عام ”مشروع تونس“: أخطأنا في التحالف مع حكومة السراج "
إنتقد أمين عام حركة "مشروع تونس " حسونة الناصفي أداء الدبلوماسية التونسية في التعاطي مع الأزمة الليبية خصوصا في ضوء المستجدات الأخيرة التي تشهدها العاصمة اليبية طرابلس معتبرا أن سلطات بلاده أخطأت بتحالفها مع حكومة الوفاق و ذلك حسب تعبيره .
و أضاف الناصفي بأن حركة مشروع تونس بادرت إلى إقامة علاقات مع حكومة شرق ليبيا بإعتبارها الحكومة المنتخبة ،مؤكدا على ان الحركة تساند الجيش الوطني الليبي في حربه ضد الإرهاب
إنتقد أمين عام حركة "مشروع تونس " حسونة الناصفي أداء الدبلوماسية التونسية في التعاطي مع الأزمة الليبية خصوصا في ضوء المستجدات الأخيرة التي تشهدها العاصمة اليبية طرابلس معتبرا أن سلطات بلاده أخطأت بتحالفها مع حكومة الوفاق و ذلك حسب تعبيره .
و أضاف الناصفي بأن حركة مشروع تونس بادرت إلى إقامة علاقات مع حكومة شرق ليبيا بإعتبارها الحكومة المنتخبة ،مؤكدا على ان الحركة تساند الجيش الوطني الليبي في حربه ضد الإرهاب
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