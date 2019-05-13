وزير العدل يصدر تعليمات للنيابة العمومية بإحكام إنفاذ القانون للتصدي لدعوات القتل والعنف

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - تبعا لتنامي عدد الدعوات للقتل والعنف والتحريض عليهما، وجّه وزير العدل محمد كريم الجموسي تعليمات عامة للنيابة العمومية تتعلق بضرورة العمل على إحكام إنفاذ المقتضيات القانونية وحسن تطبيقها للتصدي للدعوات المذكورة أيا كان شكلها ومأتاها وذلك حفاظا على سلامة الأشخاص وعلى صفو النظام العام.
يذكر أن النائب عن حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني هدّد الجمعة 10 ماي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد .
ويأتى تهديد التبيني لرئيس الحكومة بسبب اتفاقية التبادل الحر المعمق 'الأليكا" حيث حذّر من امضاء الاتفاقية وهدد الشاهد اذا تم الامضاء على الاتفاقية.
وقد أثار فيديو فيصل التبيني موجة من التفاعلات على موقع الفايسبوك حيث اعتبر عديد النشطاء خطاب التبيني خطابا خطيرا لا يجب أن يصدر عن نائب شعب مشدّدين على أن رفض الأليكا لا يكون بهذا الخطاب العنيف.
يذكر أن النائب عن حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني هدّد الجمعة 10 ماي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد .
ويأتى تهديد التبيني لرئيس الحكومة بسبب اتفاقية التبادل الحر المعمق 'الأليكا" حيث حذّر من امضاء الاتفاقية وهدد الشاهد اذا تم الامضاء على الاتفاقية.
وقد أثار فيديو فيصل التبيني موجة من التفاعلات على موقع الفايسبوك حيث اعتبر عديد النشطاء خطاب التبيني خطابا خطيرا لا يجب أن يصدر عن نائب شعب مشدّدين على أن رفض الأليكا لا يكون بهذا الخطاب العنيف.
En continu
- 09:24 الآليكا و مخاطر التبعية
- Hier 23:51 الرياح القوية تتسبب في وفاة شاب في بنزرت
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:45
|19:20
|16:04
|12:23
|05:13
|03:29
|
17°
|17°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-14
|20°-14
|24°-15
|20°-13
|32°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 62 065) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 265) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 472) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 304) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 894) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 620) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 574) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 44 763) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 865) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 320) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 34 376) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 33 882) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 508) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 759) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 684) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 928) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 738) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 986) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 641) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 372) جلسة محاكمة سعيدة قراش الناطقة الر
Par:kerker (France )
Sur: رئيس الدولة: تونس ليس لديها أيّة أجندة في ليبيا سوى عودة الأمن والإستقرار وهي تقف على نفس المسافة من الجميع