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وزير العدل يصدر تعليمات للنيابة العمومية بإحكام إنفاذ القانون للتصدي لدعوات القتل والعنف

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - تبعا لتنامي عدد الدعوات للقتل والعنف والتحريض عليهما، وجّه وزير العدل محمد كريم الجموسي تعليمات عامة للنيابة العمومية تتعلق بضرورة العمل على إحكام إنفاذ المقتضيات القانونية وحسن تطبيقها للتصدي للدعوات المذكورة أيا كان شكلها ومأتاها وذلك حفاظا على سلامة الأشخاص وعلى صفو النظام العام.


يذكر أن النائب عن حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني هدّد الجمعة 10 ماي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد .

ويأتى تهديد التبيني لرئيس الحكومة بسبب اتفاقية التبادل الحر المعمق 'الأليكا" حيث حذّر من امضاء الاتفاقية وهدد الشاهد اذا تم الامضاء على الاتفاقية.
وقد أثار فيديو فيصل التبيني موجة من التفاعلات على موقع الفايسبوك حيث اعتبر عديد النشطاء خطاب التبيني خطابا خطيرا لا يجب أن يصدر عن نائب شعب مشدّدين على أن رفض الأليكا لا يكون بهذا الخطاب العنيف.

  
  
     
  
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