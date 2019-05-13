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عدد المنتدبين التونسيين في الخارج يرتفع بنسبة 19,3 بالمائة حتى موفى أفريل الماضي

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
وات - ارتفع عدد المنتدبين التونسيين في الخارج عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني، خلال الأشهر الأربعة الماضية، بنسبة 19,3 بالمائة، وفق معطيات نشرتها الوكالة التونسية للتعاون الفني، الاثنين.
وبلغ عدد المنتدبين التونسيين إلى موفى شهر أفريل الماضي 920 منتدبا، مقابل 771 منتدبا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق معطيات نشرتها الوكالة.
واستحوذ قطاع التربية والتعليم على النصيب الأكبر للانتدابات بـ352 انتدابا، أي بنسبة 38,2 بالمائة، ثم قطاعي الصحة والهندسة بـ244 و119 انتدابا على التوالي.
وتحتل الدول العربية الصدارة من حيث مجموع الانتدابات بـ 511 منتدبا، تليها البلدان الأوروبية التي تعاقدت مع 206 اطارا، ثم البلدان الإفريقية بـ90 منتدبا، فالبلدان الأمريكية بـ82 منتدبا.

وفي البلدان العربية، جاءت السعودية في المركز الأول للدول المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك بتعاقدها مع 247 اطارا تونسيا، تليها قطر بتعاقدها مع 197 اطارا.
وتصدرت فرنسا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأوروبية من حيث الانتدابات بـ111 متعاونا، تليها ألمانيا بـ 71 متعاونا.
وتصدرت كندا البلدان الأمريكية من حيث الانتدابات بـ73 منتدبا.
يشار إلى أن العدد الجملي للمتعاونين والخبراء التونسيين قد بلغ، حاليا، 19093 متعاونا تونسيا.

  
  
     
  
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