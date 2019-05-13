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بسبب شكاية رفعها رئيس حماية الطائرات سابقا ...عصام الدردوري امام المحكمة مجدّدا ...

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - شرعت ظهر اليوم الاثنين الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في قضية اعتراضية محكوم فيها النقابي الامني عصام الدردوري ب 6 اشهر سجنا بسبب قضية رفعها عليه عبد الكريم العبيدي رىيس فرقة حماية الطائرات سابقا من اجل وهم الثلب والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي أثر مقال نزله على الشاكي على حسابه بالفايس بوك...

وبالمناداة على عصام الدردوري. طلب قبول الاعتراض وبعد المفاوضة الحينية قبلت المحكمة مطلب الاعتراض في حين طلبت هيئة الدفاع عن عصام الدردوري التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع فاستجابت المحكمة للطلب وحددت جوان المقبل للنظر في القضية مجددا...


  
  
     
  
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