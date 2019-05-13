سوسة: إطلاق مشروع ''مخبر المدينة'' لصيانة المعالم التراثيّة وتنمية المدينة العتيقة

Lundi 13 Mai 2019
وات - أطلق المجلس البلدي بسوسة مؤخرا، "مشروع مخبر المدينة"، وهو عبارة عن هيئة استشارية لدعم العمل البلدي في صيانة المعالم التراثية وتنمية المدينة العتيقة، وفق ما أكده مقرر لجنة السياحة والمحافظة على التراث ببلدية سوسة، مراد البحري.
وأضاف البحري، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، أن هذه الهيئة ذات صبغة محلية وتتمتّع بصلاحيّات وضع استراتيجيات وتصورات للعمل داخل هذا الفضاء التاريخي، كما لها إمكانية تطبيق بعض العمليات النموذجية لصيانة المدينة العتيقة وتحسين مظهر مدينة سوسة والمحافظة على خصوصياتها التاريخية.
ويضم هذا المخبر، المزمع بعثه من طرف لجنة السياحة والمحافظة على التراث ببلدية المكان، اللجان البلدية المتداخلة والخبراء والمهنيين والمبدعين وناشطي المجتمع المدني، إلى جانب الادارات الحكومية والمتخصصين في التاريخ.
ومن المنتظر، وفق ما أكده ذات المصدر، أن يسهر "مخبر المدينة"، على دراسة التراث اللامادي لمدينة سوسة وتثمينه، لاسيما من خلال بعث تظاهرات ثقافية مدروسة تراعي خصوصيات المدينة العتيقة ومن خلال العمل على بعث مسالك سياحية جديدة داخل أسوار المدينة.
وأضاف البحري، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، أن هذه الهيئة ذات صبغة محلية وتتمتّع بصلاحيّات وضع استراتيجيات وتصورات للعمل داخل هذا الفضاء التاريخي، كما لها إمكانية تطبيق بعض العمليات النموذجية لصيانة المدينة العتيقة وتحسين مظهر مدينة سوسة والمحافظة على خصوصياتها التاريخية.
ويضم هذا المخبر، المزمع بعثه من طرف لجنة السياحة والمحافظة على التراث ببلدية المكان، اللجان البلدية المتداخلة والخبراء والمهنيين والمبدعين وناشطي المجتمع المدني، إلى جانب الادارات الحكومية والمتخصصين في التاريخ.
ومن المنتظر، وفق ما أكده ذات المصدر، أن يسهر "مخبر المدينة"، على دراسة التراث اللامادي لمدينة سوسة وتثمينه، لاسيما من خلال بعث تظاهرات ثقافية مدروسة تراعي خصوصيات المدينة العتيقة ومن خلال العمل على بعث مسالك سياحية جديدة داخل أسوار المدينة.
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Par:Nouri (Switzerland )
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