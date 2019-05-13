توزر: مهنيو القطاع السياحي يعبرون عن انشغالهم من تقلص الموسم السياحي الصيفي

Lundi 13 Mai 2019



وات

- تزداد مخاوف مهنيو القطاع السياحي بولاية توزر، مع اقتراب الموسم الصيفي والأنشطة المرتبطة بالقطاع، على غرار محلات الصناعات التقليدية والعربات السياحية المجرورة بالخيول، من تقلص نشاطاتهم الى أدنى مستوياتها.ويعزى هذا النقص، الى تقلص السياح الوافدين على الجهة، فضلا عن تعمد أصحاب كبرى وكالات الاسفار إلى عدم الدخول الى مدينة توزر وغياب برمجة جولات فيها والاقتصار على مسلك الواحات الجبلية انطلاقا من مفترق حامة الجريد في اتجاه الشبيكة، وفق ما صرح به رئيس جمعية العربات السياحية، محمد صالح العكوري، لمراسلة (وات) بالجهة.وبيّن في هذا السياق، تعمد أصحاب وكالات الاسفار القادمين من وجهات سياحية أخرى، خلال الموسم الصيفي، التوقف في المفترق المؤدي الى منطقة الشّبيكة، دون إعطاء فرصة للسياح الى دخول مدينة توزر، ما يحول دون خلق حركيّة بها، كان من الممكن الاستفادة منها من خلال قدوم هذه الوفود.وطالب في هذا الصدد، بتفعيل القرار الجهوي الصادر عن السلط الجهوية في 2015 والقاضي بمنع توقف حافلات السياح في المفترق المذكور وإجبارية دخولها الى مدينة توزر، وذلك لسببين أولهما أمني، يهدف الى تأمين الوفود السياحية والثاني من أجل خلق حركيّة وسط المدينة.وشدّد، من جانب آخر، على ضرورة الاستعداد المبكر للموسم الصيفي مع الأخذ بعين الاعتبار، مقترحات المهنيّين وأهمية برمجة جولة في العربات السياحية وأخرى في سوق الصناعات التقليدية، حتى لا تبقى الوفود السياحية حكرا على مسلك وحيد، معتبرا أن المؤشرات السياحية الإيجابية التي تسجلها الجهة قد لا ينتفع بها الناشطون في هذا القطاع إذا تواصلت مثل هذه الممارسات.من جهته، اعتبر رئيس نقابة أصحاب محلات الصناعات التقليدية، محمد نصر، أن القرار المتعلق بمنع وقوف حافلات السياق في المفترق المؤدي الى الشبيكة على مستوى حامة الجريد، يجب تفعيله بصفة استثنائية في الموسم الصيفي، لافتا إلى أن تفعيله في فترات سابقة، كانت له انعكاسات إيجابية على عدة أنشطة وخاصة التي في علاقة بالسياحة.وأشار، إلى أن تنشيط القطاع الموسم الصيفي يحتم على الجهات المعنيّة حسن الاستعداد والتّنسيق مع أهل المهنة والمتدخلين فيه، من خلال برمجة تخفيض أسعار الوحدات الفندقيّة وحتى بعض الخدمات الأخرى، فضلا عن الحملات الترويجيّة للقطاع في وسائل الاعلام وفي الخارج.وتتمثل هذه الاستعدادات أيضا، في التّنسيق مع بلديّات الجهة، من أجل العناية بنظافة المدن، إلى جانب التنسيق الأمني وزيارات التفقد للوحدات السياحية من حيث جودة الخدمات والمنظومة الأمنيّة.