إحباط 59 عملية تهريب خلال الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها 9 مليون د

Lundi 13 Mai 2019



وات

- تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 5 الى 11 ماي الجاري، من إحباط 59 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بـ 9 مليارات و 25 ألف دينار.وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تم إلقاء القبض على 719 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 2.5 كلغ و 14 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، و3507 قرصا مخدرا بقيمة مالية تقدر بحوالي 270 الف دينار، فضلا عن حجز 73 سيارة وشاحنة مفتش عنها.كما أكدت إحباط 19 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 50 مجتازا، وإحباط 7 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 113 مجتازا.