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بنزرت: ايقاف 186 شخصا والاحتفاظ ب52 اخرين في تهم متعددة خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
وات - تمكنت المصالح الامنية المشتركة بولاية بنزرت من القاء القبض على 186 شخصا من المفتش عنهم والاحتفاظ ب52 اخرين في قضايا متعددة، خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان، وفق ما افاد به مصدر امني مراسل (وات) بالجهة.
واوضح المصدر ذاته ان مجمل المصالح الامنية المشتركة من حرس وامن وطنيين كانت كثفت من انشطتها الرقابية والميدانية بمناسبة الشهر الصيام، وقد افضت الى القاء القبض على 113 شخصا من المفتش عنهم لفائدة الجهات الامنية والسجنية والقضائية من قبل الوحدات الامنية التابعة لاقليم امن بنزرت بمناطقه الثلاث بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة وراس الجبل.

كما تم الاحتفاظ ب37 شخصا في قضايا متعددة من ابرزها السرقة والتحيل والاعتداء بالعنف ومحاولة تحويل وجهة، والاحتفاظ ب13 شخصا بتهم استهلاك وترويج المخدرات وتعاطي البغاء السري والزنى.

وفي المجال المروري تولت الوحدات المختصة تحرير 118 لمحضر مروري ورفع 117 مخالفة مالية و100 مخالفات رادار وحجز 47 دراجة نارية دون وثائق ثبوتية او تامين، بينما تولت من ناحيتها مصالح الحرس الوطني القاء القبض على 36 شخصا من المفتش عنهم وتحرير 327 محضرا عدليا و18 محضرا جبائيا ورفع 432 مخالفة مالية.

واشار الى انه ياتى بالاضافة الى الانشطة المشتركة بالتعاون والتنسيق مع مصالح الديوانة والحماية مدنية والشرطة والحرس البلديين وايضا الجيش الوطني وباقي المصالح الجهوية والمحلية والمركزية في مقاومة الانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي والتهريب والابحار خلسة وغيرها من التدخلات الميدانية والوقائية المنجزة والمتواصلة والمبرمجة بنسق ارفع في باقي ايام شهر رمضان والاعياد ونهاية الموسم الدراسي وبداية الموسم السياحي والصيفي وغيره.

  
  
     
  
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